Белорусские патриоты рассказали о сопротивлении сталинской системе 22.02.2018, 7:44

В Беларуси стартовал проект «Галасы Стагоддзя».

На youtube-канале halasy стартовал проект «Галасы Стагоддзя». Это серия мини-интервью с участниками белорусских национальных организаций, которые действовали после Второй мировой войны на территории БССР.

В юности герои этого проекта были участниками «Союза белорусских патриотов» (действовал в 1945−1947 годах в Глубоком и Поставах), «Союза освобождения Беларуси» (действовал в 1946−1947 годах в Барановичской области), «Чайки» (действовала в этот период на Слонимщине и Пинщине) и других организаций.

Белорусские подростки, которые во время оккупации учились на белорусском языке, столкнулись после прихода советской власти с полным пренебрежением к национальной культуре, а также с репрессивной политикой по отношению ко всему белорусскому. Целью участников организаций было распространение национальной культуры, а в перспективе — независимость Беларуси.

Организации достаточно быстро раскрыло НКВД. Подростков отправили в ГУЛАГ (они были осуждены на 10, 15 или 25 лет лагерей). В конце 1980-х — начале 1990-х годов они были реабилитированы.

Как рассказал tut.by режиссер Виктор Корзун, еще в середине 1990-х он записал воспоминания бывших участников «Союза белорусских патриотов», но те записи, к сожалению, не сохранились.

В начале 2010-х Виктор вернулся к этой теме. При его участии была организована встреча бывших участников подпольных организаций, которые не видели друг друга несколько десятилетий. Впечатления от той встречи стали для Виктора Корзуна своеобразным толчком, чтобы вернуться к теме национальных подпольных организаций.

Всего певица < B>Кася Камоцкая, которая выступала в роли интервьюера (Виктор являлся режиссером) записала около полутора десятков человек. Из полученных записей отобрали десять, самых удачных по качеству.

«Атрымаліся вялікія інтэрв'ю — па паўтары−тры гадзіны. Зразумела, акрамя даследчыкаў ніхто не будзе глядзець відэа такой вялікай працягласці, таму на падставе тых запісаў мы зрабілі больш кароткія гісторыі па 15−20 хвілін», — объясняет Виктор Корзун.

Цель проекта — не только зафиксировать воспоминания белорусских патриотов и их живые голоса. «Зараз ідзе ўсхваленне савецкага мінулага, яго ўпрыгожванне. Трэба ўраўнаважыць агульны фон», — говорит режиссер.

Пока на youtube-канале halasy представлено интервью с Марией Бабич, участницей «Союза белорусских патриотов». Позднее на канале появятся и другие видеозаписи.