Мадуро объявил о выпуске еще одной криптовалюты 2 22.02.2018, 7:47

Правитель Венесуэлы решил удивить мир «золотым Петро».

Правительство Венесуэлы выпустит еще одно криптовалюту – золотой «Петро». Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Globovision.

«Я не хочу ничего продвигать, но у нас есть сюрприз касательно золотого «Петро», у которого будут те же характеристики, что и (нефтяного «Петро» – ред.), однако это вопрос следующей недели», – сказал правитель Венесуэлы.

Напомним, на днях в Венесуэле официально выпустили в обращение собственную криптовалюту «Петро», которая обеспечена нефтью.