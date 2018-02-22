Экономист объяснил, почему в Беларуси вырастут цены 3 22.02.2018, 7:54

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Инфляционные риски остаются очень высокими.

Прогноз по росту цен и инфляции в Беларуси дал Евразийский банк развития в своем ежеквартальном экономическом обзоре стран СНГ, сообщает «Белсат».

В прошлом году белорусы слабо покупали товары, а власти слабо поднимали тарифы и цены на бензин, водку и коммуналку. Поэтому 2017 стал рекордным в истории Беларуси по уровню инфляции – только 4,6% (альфа). Но в этом году цены снова могут рвануть и поднять годовой уровень инфляции выше 6%, на которых хочет удержаться Нацбанк. Об этом предупреждают эксперты Евразийского банка развития.

«В экономике Беларуси продолжают накапливаться факторы, которые несут риск ускорения инфляционных процессов. Темпы роста зарплат со второй половины 2017 превышают темпы роста производительности труда», – говорится в их макроэкономическом обзоре.

Проще говоря, мы все вместе – и рабочий, и милиционер, и чиновник – создаем товаров и услуг меньше, чем Нацбанк печатает рублей на наши зарплаты.

Также в обзоре отмечают, что в прошлом году Беларусь стала продавать за границу меньше, чем покупать иностранного, и в результате чуть просел курс рубля.

Что будет с курсом рубля, ценами и экономикой, предсказывать трудно и простым гражданам, и опытным аналитикам. Никто не знает, как выглядит долгосрочная экономическая стратегия лукашенковского правительства.

«В течение трех лет может быть остановлена работа «печатного станка» и проводится разумная монетарная политика, а потом, по политической воле, буквально за месяц могут административном образом поднять зарплату на 20% относительно предыдущего месяца», – говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Важным фактором, влияющим на Беларусь, является то, что Россию ждут новые этапы западных санкций за агрессию против Украины и вмешательство в американские выборы.

«Если будут введены санкции, в зависимости от того, какие они и против кого, то есть риск, что рост российской экономики не произойдет, и российская экономика повлечет за собой белорусскую», – добавляет Иосуб.

Чтобы не повлекла, стоит меньше к ней привязываться и искать новые рынки.