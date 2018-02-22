Андрей Стрижак: Люди говорят – мы выйдем против пенсионной реформы 2 22.02.2018, 8:08

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АНДРЕЙ СТРИЖАК

Независимый профсоюз РЭП исследовал протестные настроения в обществе.

Представители независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) провели социальный опроса белорусов об отношении к увеличению пенсионного возраста.

За подробностями про результаты опроса сайт Charter97.org обратился к заместителю председателя Гомельского профкома РЭП Андрею Стрижаку:

- Мы опросили почти 1,5 тысячи человек в масштабе всей страны. Охватили все области и все типы населенных пунктов. Наш профсоюз хотел выяснить, какое отношение у людей к №534 указу, касающемуся пенсионной реформы в Беларуси. Одной из целей опроса было также узнать про реальный уровень осведомленности белорусов об реформе, насколько люди отслеживают изменения в пенсионной системе и некоторые другие вопросы.

Хочу поделиться интересными цифрами, которые были выявлены в ходе опроса. Например, 60% респондентов заявили, что они готовы в той или иной форме высказывать свое недовольство пенсионной системой. Это не говорит о том, что остальные 40% не готовы высказаться. Среди них есть люди, которые недовольны, но, по разным причинам, не готовы об этом говорить.

Впечатлили также ответы на вопрос «В чьих интересах проводятся изменения?». В анкете были три варианта ответов: государства, чиновников, простых людей. Только 1% респондентов ответил на данный вопрос, что пенсионная система реформируется в пользу простых людей.

Это говорит о том, что у белорусов не иллюзий относительно того, для кого проводится пенсионная реформа в стране. Ответы людей очень красноречивы.

Еще интересной была цифра относительно того, какое количество людей готово выступать против реформы пенсионной системы, участвуя в тех или иных разрешенных властью акциях. Результат - около 16%. Это очень большой процент! Оценивая протестный потенциал, люди говорят: «Да, мы будем защищать свои права. Мы выйдем».

Как показывает практика, я имею ввиду те события, который проходили год назад, если очень будут ущемлены права, то белорусы выходят на протесты. Работа с декретом о «тунеядцах» ярко показала, что в результате белорусы добиваются успехов, ведь декрет отменили. Правда, он был заменен другим, но в этой конкретной ситуации действия оказались оправданными.

- Многие белорусы могут остаться без пенсий из-за того, что предприятия не платят в Фонд социальной защиты населения. Но ведь работник может и не знать о задолженности работодателя. Как белорусы могут защитить себя?

- Я бы сказал так, с одной стороны, это безусловное нарушение со стороны нанимателя. Здесь не может быть никакой другой оценки. Работодатель обязан полностью оплачивать все причитающиеся с него выплаты, как налоговые так и свои обязательства перед ФСЗН. Так определено законом. Не человек платит, как в США, а именно наниматель должен это делать.

Но, с другой стороны, хочу выделить важный момент. Когда вы устраиваетесь на работу либо уже работаете, то ваша ответственность смотреть, каким образом происходят отчисления. К сожалению, государство самоустраняется от контроля в этой сфере. Власти заявляют о том, что они это контролирует, но фактически этого не происходит. В результате происходят досадные ситуации, когда человек работал, а ему ничего не отчисляли и он не получает пенсию.

Стоит интересоваться, кто ваш наниматель, какая у него кредитная история. Как правило, у работодателей, которые имеют проблемы с выплатами ФСЗН, есть проблемы и в других отраслях. Например, с вами не заключают постоянных договорных отношений, вы работаете по договору подряду либо вообще никак не оформлены. Как правило, одно нарушение цепляет второе и третье. У 100% чистого нанимателя не бывает таких случаев и косяков, как невыплаты ФСЗН.

Хочу еще раз подчеркнуть, что нужно внимательно смотреть, когда устраиваетесь на работу и четко понимать, что если вы идете на работу, где вас не трудоустраивают официально, то и взносы в ФСЗН, от которых напрямую зависит пенсия, за вас платить не будут.

- Отработавшему больше 30 лет случчанину отказали в трудовой пенсии. Он сказал, что власти поставили пенсионеров в такое положение, что «когда работал - был нужен, а стал пожилым — выживай, как хочешь». На ваш взгляд, как белорусы могут бороться со сложившейся ситуацией?

- Я так понимаю, что если эта ситуация будет не единичным случаем, а циклично повторяющимся, то мы будем действовать — объединяться, в судах доказывать свою правоту и добиваться изменения государственного подхода.

Отчасти, этому служит кампания, которая сейчас идет про принятие закона против дискриминации по приему на работу в связи с возрастом, полом и опытом работы.

Это послужит тому, что в ситуации, когда белорус в 62 года соберется выйти на пенсию, но использовав абсолютно все способы правового регулирования и так и не добьется ее начисления. То закон позволит ему доработать недостающие годы. Не для кого не секрет, что сейчас человеку старше 45 лет очень сложно найти работу.

Хочу подчеркнуть, что в ситуации, как у отработавшего 30 лет случчанина, которому отказали в пенсии, нужно обязательно обращаться к правозащитникам, в независимые профсоюзы за консультациями.

Среди правозащитников независимого профсоюза РЭП, юристов, найдутся люди, которые детально разберутся в ситуации, смогут помочь человеку. Не нужно оставаться один на один с бедой. Нужно говорить, заявлять об этом и искать поддержки среди тех, кто защищает права людей.