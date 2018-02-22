Как «Вагнер» готовил свой разгром 22.02.2018, 8:19

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О наступления российских наемников в Сирии было заранее известно.

Об этом в своем блоге пишет российский военный эксперт Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид).

"Ресурс "Солдат удачи", который имеет личные связи с частниками-военными и добровольцами, позавчера уточнил некоторые детали, предшествующие разгрому 7 февраля:

"...По последним данным, что есть у "Солдата Удачи", потери составляют в бою в ночь на 7-8 февраля около 300 человек. "Кулак" создавался в срок более недели. Над парнями постоянно висели беспилотники, которым они показывали "факи". Нашим,со слов раненых парней в госпиталях,обещали на момент операции прикрытие С-400 или как минимум пару "Сушек" в воздухе,чего в итоге НЕ было сделано. Это НЕ была "тайная спонтанная коммерческая операция"...", - отмечает эксперт.

"Еще одно из многих сообщений, что операция готовилась достаточно давно, что противник прекрасно знал, кто, что, какими силами - от Хишама до завода Коноко по прямой 3 с небольшим километра, там и в бинокль можно увидеть вообще все.

Естественно, что при такой организации у американцев была масса времени спланировать разные сценарии действий, поставить в готовность задействованную авиагруппировку, навести мосты с российским командованием по конкретно этому поводу и так далее.

С другой стороны, если в собранной штурмовой группе было всего 20% "молодняка", как пишет "Солдат удачи", то нелепо предполагать, что оставшиеся 80% не понимали всех рисков такой демонстративной подготовки и атаки и своих действий во время неё", - отмечает эскперт.

"Вывод из сказанного предельно очевиден: планировался "договорной матч", в котором стрельба и сам "штурм" должны были быть просто небольшим карнавалом. Поэтому колонна и стояла на открытой местности, бойцы сидели в машинах. Никто не ожидал ответа. Скорее, ожидали отмашки от партнеров - когда можно будет продолжить движение.

Сказанное означает только одно: истребление было заранее спланировано. Вопрос - кем. Могут быть только два варианта: либо американцы, которые заманили в ловушку обещанием тихо сдать завод, либо с "нашей" стороны, уверяя, что обо всем договорились. И тот, и другой варианты имеют свой резон, поэтому однозначного ответа нет.

Американцам мог быть выгоден урок, который они преподали зарвавшимся "партнерам", чтобы раз и навсегда отбить желание нарушать линию разграничения по Евфрату и показать российскому командованию, кто здесь главный. С "нашей" стороны подставу могли организовать регулярные военные, у руководства которых в Москве все более жесткие противоречия с руководством "частников" - в частности уже в открытую пишется и говорится, что наниматель "частников" проталкивает на место министра обороны своего человека - одного из главкомов. Поэтому создать серьезные проблемы для конкурента - кто же откажется.

Так или иначе, но 300 человек были предназначены на убой еще до того, как началось выдвижение колонны. Судя по всему, вариант с внутренними российскими разборками более предпочтителен, учитывая, что как раз на Западе особо не скрывают произошедшее, однако не хотят, чтобы их использовали в околокремлевских играх, да еще и в темную. Поэтому говорят правду, но дозируют.

Так что никакого предательства. Все спланировано. Хладнокровно с пониманием последствий и масштабов", - заключает эксперт.