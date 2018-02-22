Минчанин: Работаю без выходных, но откладывать не получается 22.02.2018, 8:49

Как белорус устанавливает двери, чтобы прокормить жену и четверых детей.

Проработать 15 лет на лесопилке и выйти оттуда с полным набором пальцев — искусство. Владимир сумел. Решиться на самостоятельный бизнес было трудно. Детей много, денег мало, сомнения жены. Какое-то время совмещал с укладкой ламината, но потом помогли случай и YouTube. В итоге совместительство закончилось. Теперь Владимир занимается установкой дверей, пишет onliner.by.

Колодищи, БНТУ

В идеале, конечно, хотелось в универ. Но у родителей недоставало денег. Пришлось искать работу. 17 лет — ни опыта, ни диплома, ни особых знаний. Благо пилорама в Колодищах их и не требовала.

— Там мозгов много не надо. Но если включить их, можно преуспеть.

Сперва был подсобником, потом быстренько стал оператором ленточного станка. Позиция на пилораме почетная.

Год примерно 2000-й. Платили $300. На них можно было вполне себе спокойно жить и, что главное, платить за учебу. Владимир поступил в БНТУ на экономический факультет и закрывал вопрос самостоятельно.

— Я перевелся с частной пилорамы на государственную. Там без образования нельзя стать мастером или начальником производства. Потому я быстро уперся в потолок, хоть и получил максимальный разряд. На государственной пилораме идти дальше было некуда, вернулся на частную.

Отучился пять курсов, а на шестом все кинул. Да, тогда на заочке учились шесть лет.

Ночная смена, заточка

День на пилораме — как будто ударный поход в тренажерку. Работаешь до потов без особых пауз. Зато без лишнего веса, чувствуешь себя комфортно.

— Я заметил, что все ленятся. Потому, когда уже стал станочником, предложил ввести ночную смену. Ситуация ведь какая: зарплата начисляется исходя из общего объема продукции, который делился на всех. Мне было мало. Захотел повысить показатели. Руководители пошли навстречу.

Ночная смена — с 21:00 до 7:00. Работал так три года. Днем спал или решал бытовые вопросы.

— Я только с годами изменил подход к работе. Теперь считаю, что сперва надо хорошо выспаться, а потом уже идти работать. А в молодости сил был вагон.

Пилорама не самое безопасное производство. Владимир видел беспалых ребят, но самого пронесло. Знакомые даже шутили: «Что ты за станочник с полным набором пальцев?»

— На каждом производстве есть свои страшилки. Слышал историю про парня, которому из станка прилетела щепа и проткнула грудную клетку. Учитывая размеры заготовок, вполне реальная тема. Пилы работают на очень серьезных оборотах. Щепка в такой ситуации больше похожа на заточку.

Теща, терки

Не всем нравился повышенный энтузиазм Владимира. Но в 20 лет он достаточно прокачался, чтобы работать много и как ему удобно. Плюс нашел себе ассистента.

Чуть позже научился точить пилы для дополнительного заработка. В итоге работал четыре дня через четыре по 12 часов. Потом часик ел и шел точить.

— 15 лет у меня накипало. Думал о самостоятельной работе. Но даже в семье в меня никто не верил. Это долго держало на пилораме. Я говорил супруге, что хочу стать предпринимателем. Она отвечала, что есть риски, спрашивала, где я буду искать клиентов. Так бодались года четыре. Убедить домашних было сложнее всего.

Молодая семья начинала жить у тещи. Терки, бытовуха. Не о том мечтал Владимир. В итоге порешали с женой, что нужно снимать квартиру.

Уручье, $400 в месяц. Все деньги шли на аренду, но жизнь наладилась.

— Если у тебя нет денег, ты приходишь домой и не смеешь об этом говорить. Просто укладываешь всех и идешь думать. Тогда после полуночи я еще примерно час еще не спал. Стал тратить это время на литературу. Зимой это было. Начитался про бизнес, а весной пошел и зарегистрировался.

Ламинат, YouTube

Сейчас у Владимира четверо детей. Тогда было двое. Получка с пилорамы ($500) почти полностью уходила на квартиру. Начальник удивлялся, как так можно, и в какой-то момент предложил свою помощь.

На территории пилорамы стоял недостроенный офис — коттедж в три этажа. На первом — 70 «квадратов» свободной площади. Туда и заехала семья Владимира. Месяц ушел на ремонт, но в итоге все стало очень здорово.

— Люди приносят работу домой, а я принес дом на работу. Там хорошо было: свой газон, шашлык можно пожарить. Только за «коммуналку» платили.

Свое дело шло бонусной программой. Изначально Владимир укладывал ламинат. Дело оказалось не самым сложным и не требовало сверхквалификации.

— К нам в Колодищи как-то заезжал один товарищ. Увидел, что я весь ремонт сделал своими руками. Видимо, впечатлился и через некоторое предложил: «Володя, ты же умеешь, сделай мне дверь».

Свою первую дверь Владимир ставил с божьей помощью и помощью YouTube. Ставил три дня и делал вид, что так и надо. Дверь стоит до сих пор, все с ней хорошо.

Так начался бизнес по установке дверей.

«Сарафан», покурить

Владимир говорит, что работает на соседку.

— Пока читал книжки про бизнес, научился простой вещи: всем и всегда надо рассказывать, что ты умеешь. Тогда «сарафан» раскручивать проще.

Ламинат ушел, остались только двери и пилорама. Потом отвалилась и пилорама.

— Для меня там сделали много хорошего. Потому я сперва нашел сменщика, ввел его в курс дела и только после отчалил. Мотив расставания был простой. Я все-таки понял, что две сделанные двери в день — это примерно 6 часов, если все хорошо, теплое помещение и порядка $40 дохода. А пилорама — это 12 часов на улице и не факт, что те же деньги.

К тому же установщиков дверей по городу не так много. По сравнению с другими предложениями все более-менее спокойно.

— Специалистов хватает, по городу наберется мастеров 30—40. Это четкие ребята. Нечетких больше. Но пассажиры работают до первого «косяка». Это ведь дорого. Запорол дверь — покупай новую.

Владимир отмечает, что при установке двери нет ни одной операции, во время которой можно покурить.

— Все четко и строго. Когда работал один, ни разу не ошибся. За последнее время могу вспомнить только один просчет. И то связан он с человеческим фактором. Мне казалось, что напарник перевернул дверь. Я пришел и быстро врезал замок. А оказалось, что он на другую сторону. Поехал и купил новую дверь. Повезло, что была простенькая. Но это нормально и даже смешно.

Кредит, добор

— Если делать руками, ничего не заработаешь. Только в случае с резной дубовой дверью. А так нужна техника. Она убыстряет процесс и улучшает качество.

В свою технику Владимир вложил $3500. Пришлось брать кредит — примерно на $1500. Правда, был и другой — на $1000.

— Была зима, заказов не было. Я просто взял деньги, чтобы закрыть текущие расходы. В голове роились самые скверные мысли. Образования нет, ИП не работает, как хочется, нет заказчиков, семью не тяну…

Стояло утро. Владимир был дома. А если папа дома — это кризис.

— Даже дочка подошла и сказала: «Пап, что, работы нет совсем?» Если я прихожу домой в десять вечера, значит, все хорошо, значит, будет еда. Хорошо, что как-то вдруг позвонил незнакомый человек. Оказалось, владелец магазина дверей. Попросил помочь с установкой. Поехал работать. После этого поперло.

Дверь в среднем стоит 50 рублей за установку. Еще 10 рублей берут доборы. Подрезка наличников — по 5 рублей за штуку. Получается примерно 70 с одной двери.

— Я хочу ставить дороже, но это повлияет на количество клиентов. Мне нравится, что появился сервис «Onliner. Услуги». Там можно проследить цены. Я их постоянно мониторю. Если вижу, что у меня сильно дешевле, конечно, поднимаю. Но не радикально.

Пособие, ломовые лошади

Владимир говорит, что в месяц может иметь 1500 рублей прибыли. Все идет на семью и бизнес. Откладывать не получается.

— Налоги — чуть больше 100 рублей. Попытки рекламы — 100 рублей. Пилы, фрезы, прочий инструмент — 200 рублей. Зарплата ученику — 300 рублей. Топливо — 500 рублей. У меня как в анекдоте: 200 зарабатываю, 500 плачу — и непонятно, где беру еще 300. Жена получает пособие, его мы тоже пускаем в работу.

Человеку нравится его жизнь, приятно быть способным все тащить на себе.

— У нас с женой гармония. Я пашу с дверями, она дома с детьми. Их четверо. Это большая работа. Мы друг друга понимаем и уважаем. Мы две ломовые лошади. Отрубаемся в десять вечера и встаем в семь утра, чтобы снова работать.

Есть две идеи развития. Первая — лесопилка. Владимир знает, как там все должно быть устроено. Вторая — продажа дверей под ключ. Это выгодно.

Крым, велики

Белорусский клиент по-прежнему хочет дешево и красиво.

— Самые сложные — те, что шагнули из грязи в князи. Был мужик, который с утра приходил с работы и к обеду напивался. Уже просто мычал и учил меня жизни. Я три дня поработал и уехал, не взяв денег. При этом почти все поставил. Просто было противно заканчивать. Он звонил потом: типа доставь. «Я у вас деньги не взял — готовы подтвердить это перед началом моей работы и все вернуть?»

Оставалось только два наличника. Клиент больше не звонил.

— Один раз в жизни был в отпуске. В 2003-м поехал на две недели в Крым. Не тянет. Хочется просто, чтобы выходные были посвободнее. Пять дней поустанавливал двери, достаточно заработал, чтобы потратить деньги на семью, — идешь отдыхать. Хочется купить велики, кататься, выезжать куда-то, съехать со съемной квартиры, рыбалкой заняться. Пока я этого позволить себе не могу.

Владимир не жалуется. Говорит, нравится процесс.

— Я же фанатик. Есть операции, которые можно делать сверлом за 3 рубля, а я покупаю инструмент за $350. Мне нравится, когда есть чем работать. Это помогает делать все быстрее и производить профессиональное впечатление. Мне вообще хочется повышать имидж ремесленничества.