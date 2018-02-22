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Яцек Чапутович: Cитуация в Украине важна для безопасности Польши

  • 22.02.2018, 14:10
Яцек Чапутович
Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности.

Польша выступает за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности. Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает segodnya.ua cо ссылкой на PAP.

Говоря об Украине после завершения министерских дебатов в Совете Безопасности ООН, Чапутович отметил, что было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направив на этот участок миротворческие силы.

"По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается ... Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны", – сказал Чапутович.

Министр отметил, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности, вспомнив о действиях России за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка боевиков на Донбассе.


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