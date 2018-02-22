Шлындиков: При таком отношении к частной собственности у нас ничего не купят 1 22.02.2018, 14:30

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Василий Шлындиков

При сохранении старых правил игры инвесторов ждать не стоит.

Госкомитет по имуществу определил перечень из 43 предприятий для приватизации в 2018 году. По словам главы ведомства Александра Гаева, речь идет об обновленном перечне, который в определенной степени повторяет состав предприятий, которые были включены в список предыдущего года.

Глава Госкомимущества рассказал о пилотном списке из 22 предприятий, в акционерный капитал которых в прошлом году предлагалось войти китайским инвесторам. По словам чиновника, большого интереса с их стороны проявлено не было, пишет «Завтра твоей страны».

— В отношении «Гомсельмаша» проводились переговоры, но пока они к результату не привели, — пояснил Александр Гаев.

Как сообщала ранее правительственная газета «Рэспубліка», китайские инвесторы выступили со встречными предложениями, которые оказались неприемлемыми для белорусской стороны: замена администрации «Гомсельмаша» китайскими специалистами, отказ от долгов предприятия и сокращение персонала минимум на треть.

Экс-президент концерна «Амкодор» Василий Шлындиков также считает, что при сохранении старых правил игры инвесторов ждать не стоит.

— Не при этой власти. При таком отношении к инвестору, к частной собственности никто здесь ничего не купит, — прогнозирует эксперт.

Он считает, что многие из предложенных сегодня инвестору предприятий находятся в плачевном состоянии. Но даже если и найдется желающий купить убыточное предприятие, ему следует помнить о примере экс-владельца «Мотовело» Александра Муравьева.

— Это только у нас могут выставить инвестору условие сохранить численность работников и зарплаты. Нигде такого нет, — подчеркивает собеседник Завтра твоей страны.

Без кардинального изменения подходов к приватизации нас ждет повторение прежних ошибок, убежден эксперт.

— В таком случае план приватизации на 2018-й повторит судьбу плана на 2017-й, 2016-й. И так до 1994-го, — говорит эксперт.