В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой 2 22.02.2018, 14:33

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Популярные соцсети оказались частично недоступными по всему миру.

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook и Instagram: не работают десктопные версии и приложения. Судя по сообщениям, сбой произошел в Беларуси, России и других странах.

Судя по карте Downdetector, Instagram частично недоступен в США и северной Европе, а Facebook — в России, Польше и Дании. Оба сервиса работают с перебоями в Беларуси.