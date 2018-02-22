Анна Гуськова: Как будто мне писала вся Беларусь 22.02.2018, 14:42

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Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Олимпийскую чемпионку впечатлил прием на родине.

Чемпионку Пхенчхана-2018 Анну Гуськову шокировали масштабы приема ее на родине, а Николай Козеко рассказал, как полицейские не пускали его оспорить решение судей по Антону Кушниру. Портал tut.by встретил в аэропорту белорусских фристайлистов, которые первыми вернулись с Олимпиады в Южной Корее.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Гуськова и команда белорусских лыжных акробатов вернулась сегодня с Олимпийских игр в Пхенчхане. Как всегда в таких случаях прием в аэропорту «Минск-2» прошел с помпой. Спортсменов встречали чиновники из Минспорта и Национального олимпийского комитета, военный оркестр, молодые активисты БРСМ и пресса. В вип-холле собралось так много людей, что подступиться к спортсменам было трудно. Гуськова прорывалась через толпу, собирала цветы, передавала букеты своему ближнему кругу.

— Состояние шоковое, потерянное, — призналась Анна. — Непривычно, ведь столько людей приехало в аэропорт встретить меня! Наверное, еще не верю в то, что происходит. В моем восприятии все как обычно, как будто и не выступала на Олимпиаде в Пхенчхане. С другой стороны, хочется отдохнуть.

— Как? Выйдете в люди или спрячетесь ото всех?

— Не знаю… У меня эмоциональное опустошение. Не знаю, выберусь ли в свет в ближайший месяц.

— То, с чем вы столкнулись, пережили ваши партнеры по команде Алла Цупер и Антон Кушнир. Какие советы они дают?

— Мы это обсуждаем, но выдавать секреты не буду. Конечно, если бы рядом не было Антона и Аллы, кто бы мне так помогал? Это люди, на которых стоит равняться.

— Вы когда-либо получали больше цветов, чем сегодня?

— Неожиданно! Слишком много их. Очень приятно и волнительно, когда собирается так много людей, которые тебе рады.

— Кто вас поздравил первым с победой на Олимпиаде?

— Родители, друзья. А потом как будто мне начала писать вся Беларусь. Я в шоке!

— Рассчитывали ли на золото в Пхенчхане?

— Нет, просто хотела выполнить свою программу.

Это шестой раз, когда главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко вернулся в Беларусь с олимпийской медалью. Хотя с учетом сочинского золотого дубля его подопечных Аллы Цупер и Антона Кушнира в активе тренера семь олимпийских медалей, четыре из которых высшего достоинства.

— Мы показали результат, хорошие прыжки и борьбу, что вызывает полное удовлетворение, — подвел итоги Пхенчхана-2018 Николай Иванович. — Сработали по максимуму. А как вы знаете, золотая медаль — высшая оценка мастерства. Осадок остался из-за того, что в наш вид спорта закралась предвзятость и черная закулисная борьба (речь про недопуск Антона Кушнира в финальную часть соревнований. — Прим.TUT.BY). Нехороший знак. Но он лишь подтверждает то, насколько мы профессиональны.

Где-то прочел слова Леши Гришина, что он пошел бы открывать ногой дверь в судейскую. Точно так и было, мы ломились к судьям! Если бы не полицейские, которые преградили нам путь, мы бы, конечно, туда влетели и могли что-то сделать. Резонанс у истории вышел большим! Отчасти благодаря нашей моментальной реакции. До судей дошла информация. Старший судья мотивировал судей пересмотреть решение по Антону, но они стояли на своем.

— Про полицию вы говорите в прямом смысле?

— Конечно! Охраняли вход в судейскую комнату.

— Будет ли Беларусь ратовать за изменения критериев оценки выступления лыжных акробатов? И есть ли у нас союзники в Международной федерации лыжного спорта?

— Много союзников. Правила — незакостенелый субъект.

— Какие у вас планы после Игр?

— По приезду мы делимся впечатлениями от прошедшей Олимпиады, проводим уже анализ, а не говорим на эмоциях. А впереди новый старт — юниорский чемпионат мира в Раубичах, который пройдет 24 февраля. Ну и отдыхать буду! Пока в Минске, а потом отправлюсь в Венгрию.

— А какие впечатления оставил Пхенчхан?

— Весьма буднично и очень серенько. Сбоку от зрителей. Их было мало. Не было спортивного драйва, праздничного размаха, как в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Вот там собиралась мощная околоспортивная тусовка. Каждый день проходил, как событие.