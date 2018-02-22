закрыть
22 февраля 2018, четверг, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Анна Гуськова: Как будто мне писала вся Беларусь

  • 22.02.2018, 14:42
  • 1,652
Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Олимпийскую чемпионку впечатлил прием на родине.

Чемпионку Пхенчхана-2018 Анну Гуськову шокировали масштабы приема ее на родине, а Николай Козеко рассказал, как полицейские не пускали его оспорить решение судей по Антону Кушниру. Портал tut.by встретил в аэропорту белорусских фристайлистов, которые первыми вернулись с Олимпиады в Южной Корее.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Гуськова и команда белорусских лыжных акробатов вернулась сегодня с Олимпийских игр в Пхенчхане. Как всегда в таких случаях прием в аэропорту «Минск-2» прошел с помпой. Спортсменов встречали чиновники из Минспорта и Национального олимпийского комитета, военный оркестр, молодые активисты БРСМ и пресса. В вип-холле собралось так много людей, что подступиться к спортсменам было трудно. Гуськова прорывалась через толпу, собирала цветы, передавала букеты своему ближнему кругу.

— Состояние шоковое, потерянное, — призналась Анна. — Непривычно, ведь столько людей приехало в аэропорт встретить меня! Наверное, еще не верю в то, что происходит. В моем восприятии все как обычно, как будто и не выступала на Олимпиаде в Пхенчхане. С другой стороны, хочется отдохнуть.

— Как? Выйдете в люди или спрячетесь ото всех?

— Не знаю… У меня эмоциональное опустошение. Не знаю, выберусь ли в свет в ближайший месяц.

— То, с чем вы столкнулись, пережили ваши партнеры по команде Алла Цупер и Антон Кушнир. Какие советы они дают?

— Мы это обсуждаем, но выдавать секреты не буду. Конечно, если бы рядом не было Антона и Аллы, кто бы мне так помогал? Это люди, на которых стоит равняться.

— Вы когда-либо получали больше цветов, чем сегодня?

— Неожиданно! Слишком много их. Очень приятно и волнительно, когда собирается так много людей, которые тебе рады.

— Кто вас поздравил первым с победой на Олимпиаде?

— Родители, друзья. А потом как будто мне начала писать вся Беларусь. Я в шоке!

— Рассчитывали ли на золото в Пхенчхане?

— Нет, просто хотела выполнить свою программу.

Это шестой раз, когда главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко вернулся в Беларусь с олимпийской медалью. Хотя с учетом сочинского золотого дубля его подопечных Аллы Цупер и Антона Кушнира в активе тренера семь олимпийских медалей, четыре из которых высшего достоинства.

— Мы показали результат, хорошие прыжки и борьбу, что вызывает полное удовлетворение, — подвел итоги Пхенчхана-2018 Николай Иванович. — Сработали по максимуму. А как вы знаете, золотая медаль — высшая оценка мастерства. Осадок остался из-за того, что в наш вид спорта закралась предвзятость и черная закулисная борьба (речь про недопуск Антона Кушнира в финальную часть соревнований. — Прим.TUT.BY). Нехороший знак. Но он лишь подтверждает то, насколько мы профессиональны.

Где-то прочел слова Леши Гришина, что он пошел бы открывать ногой дверь в судейскую. Точно так и было, мы ломились к судьям! Если бы не полицейские, которые преградили нам путь, мы бы, конечно, туда влетели и могли что-то сделать. Резонанс у истории вышел большим! Отчасти благодаря нашей моментальной реакции. До судей дошла информация. Старший судья мотивировал судей пересмотреть решение по Антону, но они стояли на своем.

— Про полицию вы говорите в прямом смысле?

— Конечно! Охраняли вход в судейскую комнату.

— Будет ли Беларусь ратовать за изменения критериев оценки выступления лыжных акробатов? И есть ли у нас союзники в Международной федерации лыжного спорта?

— Много союзников. Правила — незакостенелый субъект.

— Какие у вас планы после Игр?

— По приезду мы делимся впечатлениями от прошедшей Олимпиады, проводим уже анализ, а не говорим на эмоциях. А впереди новый старт — юниорский чемпионат мира в Раубичах, который пройдет 24 февраля. Ну и отдыхать буду! Пока в Минске, а потом отправлюсь в Венгрию.

— А какие впечатления оставил Пхенчхан?

— Весьма буднично и очень серенько. Сбоку от зрителей. Их было мало. Не было спортивного драйва, праздничного размаха, как в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Вот там собиралась мощная околоспортивная тусовка. Каждый день проходил, как событие.


популярное за неделю

Мнение

Башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу
Башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу Аркадий Бабченко
Лукашенко попал в цугцванг
Лукашенко попал в цугцванг Евгений Афнагель
Решайтесь!
Решайтесь! Юрий Хащеватский
Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский