Йоханнес Хан: Начинаем переговоры о вступлении Албании и Македонии в ЕС 22.02.2018, 14:50

Йоханнес Хан

ФОТО: ec.europa.eu

Еврокомиссия разработала новую стратегию для Западных Балкан.

Еврокомиссия намерена в ближайшие недели рекомендовать странам Евросоюза начать переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 22 февраля. По его словам, ведомство в Брюсселе даст такую рекомендацию "скоро, по всей вероятности, до лета".

По мнению Хана, граждане Албании и Македонии заслужили "конкретную европейскую перспективу", пишет Die Welt. "Мы полагаем, что обе страны в прошлом провели важные реформы, тем самым получив необходимую квалификацию для этого шага", - пояснил еврокомиссар. Он привел в пример то, что Албания "прняла немало мер" для борьбы с организованной преступностью.

"Новая стратегия ЕС не дает никаких гарантий"

В начале февраля Еврокомиссия представила план нового широкомасштабного расширения, согласно которому ЕС уже в 2025 году сможет принять в свои ряды Сербию и Черногорию. "Это примерная дата, не дающая никаких гарантий", - прокомментировал Хан планы Еврокомиссии.

Новая стратегия, по его словам, "побуждает страны Западных Балкан, а также ЕС к тому, чтобы серьезно заняться вопросом о вступлении, возможность которого была предоставлена годы тому назад". Хан напомнил, что для членства в ЕС должны быть полностью выполнены все политические, экономические и правовые условия.

Рекомендация Еврокомиссии является необходимым условием для начала переговоров о членстве. Македония получила статус официального кандидата на вступление в ЕС в 2005 году, Албания - в 2014 году. Сербия и Черногория, с которыми переговоры о вступлении ведутся с 2014 и 2012 года соответственно, считаются наиболее вероятными кандидатами на прием в ЕС.