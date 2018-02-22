Водитель гродненского автопарка решил бороться до конца 22.02.2018, 15:18

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Фото: autogrodno.by

В Гродно работники продолжают судиться с автобусным парком, водитель которого прыгнул с моста.

Водители, которых уволили из автобусного парка в Гродно за протест и попытку отстоять свои трудовые права, пришли за помощью в профсоюз РЭП, сообщает сайт praca-by.info.

Юрист составил исковые заявления, дела дошли до суда. С одним из водителей (уволенного «по статье» за утрату доверия) наниматель решил вопрос во внесудебном порядке – в кабинете за закрытыми дверями.

Еще один водитель не отступился и решил довести судебное разбирательство до конца и потребовать уволить его по 41 статье Трудового кодекса - из-за нарушений, которые допустил наниматель . 21 февраля суд должен был огласить решение, однако опять перенес заседание: уже во второй раз.

Активист профсоюза РЭП, руководитель гражданской инициативы «Гародня» Анатолий Мышкевич полагает, что решение переносится из-за большого общественного резонанса и пристального внимания к делу:

– Суд должен был огласить решение, но уже второй раз перенес дело. А вчера директор автобусного парка лично звонил этому парню и приглашал к себе на разговор – предлагал «мириться». Водитель отказался от разговора. Я думаю, суд не выносит решение, потому что вопрос решается на уровне города, все-таки очень резонансное дело было. Ждем теперь заседания 23 февраля в 10 часов.

Анатолий Мышкевич рассказал, почему водитель не согласился на уговоры руководства автопарка решить вопрос «мирно»:

– Потому что этот разговор с директором – попытка «развода», как было и с жалобами. Хотели надавить, обмануть. Представитель автобусного парка в суде с самого начала пытался всеми способами очернить водителя. Но потом предложили пойти на «мировую», чтобы водитель вернулся обратно на работу. Николай отказался. Люди уже понимают, что идти на поводу у автопарка нельзя: один обман. Если бы водитель вернулся на работу, его бы прессовали, как и всех, кто подписал жалобы: подстраивали нарушения и в итоге уволили бы по статье. Человек это понимает и не собирается повторять ошибок других.

Активист профсоюза РЭП считает, что закон –на стороне водителя, и наниматель это понимает:

– Предложение представителя автопарка и последовавшее за этим личное приглашение директора для разговора и заключения мирового соглашения показывают: они понимают, что процесс проигран.

Следующее судебное заседание по иску водителя к автобусному парку Гродно с требованием уволить его по 41 статье ТК РБ с выплатой трех среднемесячных окладов (по требованию работника за нарушения нанимателем условий трудового договора) пройдет 23 февраля, начало в 10 часов.