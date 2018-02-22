«Репортеры без границ» потребовали снять обвинения с оператора «Белсата» 1 22.02.2018, 15:27

Андрей Козел

Применение силы против журналиста – один из вариантов цензуры.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» осуждает случаи применения физического насилия к журналистам и блогерам в Беларуси, сообщает официальный сайт организации.

В заявлении главы отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йохана Бира отмечается, что «Репортеры без границ» рассматривают случаи применения силы против журналистов как умышленную цензуру.

Отдельно организация упомянула инцидент с журналистом телеканала «Белсат» Андреем Козелом, которого милиция жестко вывела из зала «избирательного» участка № 27 в Минске после отказа прекратить видеотрансляцию подсчета голосов. Его обвинили в неподчинении милиции и оставили на ночь в центре изоляции правонарушителей.

На следующий день после инцидента Козел заявил в суде Центрального района Минска, что сотрудники милиции избивали его, а также разбили его головой стеклянную дверь на участке для «голосования». Суд отправил дело в отношении Козела на доработку.

«Мы призываем белорусские власти немедленно снять обвинения с Андрея Козела и провести непредвзятое расследование по факту неприемлемого насилия, которому он подвергся, а также по другим нарушениям свободы распространения информации во время «голосования», — отметил в заявлении Йохан Бир.

В рейтинге свободы прессы за 2017 год, который составляет организация «Репортеры без границ», Беларусь занимает 153-е место среди 180 стран.