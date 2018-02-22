Белорусские биатлонистки выиграли «золото» в эстафете на ОИ-2018

Белорусские биатлонистки выиграли «золото» в эстафете на ОИ-201882
- 22.02.2018, 15:30
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Это третья олимпийская медаль белорусской сборной в Пхенчхане.
Нашу команду представляли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.
Серебренную медаль завоевала сборная Швеции, бронза у француженок.
Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова стали олимпийскими чемпионками первый раз.
Для Дарья Домрачевой это четвертая золотая олимпийская медаль. По количеству золотых медалей на ОИ Домрачева вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории. Белоруска обошла Анастасию Кузьмину и Кати Вильхельм (по три золотые медали).
Во время финиша Дарьи Домрачевой произошел интересный случай: белорусская биатлонистка хотела финишировать с официальным красно-зеленым флагом, но он слетел перед линией.
Золотой финиш!— Прессбол 🇧🇾 (@pressballby) 22 февраля 2018 г.
#Olympics #Пхенчхан #pyeongchang2018 pic.twitter.com/0DxIQ4wjiq