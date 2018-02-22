Белорусские биатлонистки выиграли «золото» в эстафете на ОИ-2018 82 22.02.2018, 15:30

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Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Это третья олимпийская медаль белорусской сборной в Пхенчхане.

Нашу команду представляли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

Серебренную медаль завоевала сборная Швеции, бронза у француженок.

Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова стали олимпийскими чемпионками первый раз.

Для Дарья Домрачевой это четвертая золотая олимпийская медаль. По количеству золотых медалей на ОИ Домрачева вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории. Белоруска обошла Анастасию Кузьмину и Кати Вильхельм (по три золотые медали).

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Во время финиша Дарьи Домрачевой произошел интересный случай: белорусская биатлонистка хотела финишировать с официальным красно-зеленым флагом, но он слетел перед линией.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images