Меркель призвала к миру в Восточной Гуте 2 22.02.2018, 15:46

Канцлер Германии выступила в Бундестаге накануне заседания Совбеза ООН.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на фоне кровопролитных боев в Восточной Гуте близ Дамаска призвала положить конец "резне" в Сирии. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой резне", - заявила она, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в четверг, 22 февраля, сообщает dw.com.

"То, что мы в настоящий момент видим - ужасающие события в Сирии, борьба режима не против террористов, а против собственного народа, убийство детей, разрушение больниц - все это расправа, которую необходимо осудить", - указала Меркель. Она особо отметила, что ее призыв адресован не только режиму Асада, но и его союзникам России и Ирану. Канцлер ФРГ подчеркнула, что европейские государства должны выступить единым фронтом, чтобы положить конец кровопролитию в Восточной Гуте.

Восточная Гута, находящаяся под контролем оппозиционных группировок, уже на протяжении многих дней подвергается массированному обстрелу со стороны сирийской армии, которая, судя по всему, полна решимости вернуть этот район под свой контроль. По данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), за прошедшие три дня в Восточной Гуте погибли сотни мирных жителей, еще более полутора тысяч - были ранены.

О действиях Турции в сирийском Африне - ни слова

Между тем "Левая партия" и "зеленые" в бундестаге раскритиковали Ангелу Меркель за то, что протестуя против действий сирийской армии в Восточной Гуте, она ни словом не обмолвилась о военной операции Турции против курдского района Африн в Сирии.

"Просто возмутительно, что в этой ситуации она не проронила ни единого слова об агрессии Турции с северной части Сирии. Там ведется война в нарушение норм международного права, и она ничего об этом не говорит! Нельзя же занимать в такой ситуации одностороннюю позицию", - заявил, в частности, глава фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch).

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала положить конец "бойне" в восточной Гуте, Сирия. Это произошло после того, как стало известно о новых ударах по анклаву повстанцев, в результате которых погибли еще 13 человек.