Минтруда Польши: Растет занятость иностранцев в строительстве и транспорте 5 22.02.2018, 16:24

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Количество белорусов на польском рынке труда значительно увеличилось.

По словам замминистра семьи, труда и соцполитики Польши Станислава Шведа, если несколько лет назад подавляющее большинство иностранных граждан приезжало в Польшу, чтобы работать в сфере сельского хозяйства, то сегодня уровень занятости иностранцев в сельскохозяйственной отрасли снижается, сообщает «Радио Польша».

«В 2010 году в сфере сельского хозяйства было зарегистрировано 61% заявлений о намерении трудоустроить иностранца, в 2015 году таких деклараций было 35%, а в прошлом году – только 17%. Отчетливо видно снижение уровня занятости заграничных работников в Польше в сельском хозяйстве. Сейчас рост занятости наблюдается в строительной, гастрономической, транспортной отраслях и в домашнем хозяйстве», - сказал он.

Кроме граждан Украины, самой многочисленной группы иностранных работников на рынке труда Польши, все больше приезжают граждан из Беларуси, Непала, Индии, Молдовы и Бангладеша. Аналитики Нацбанка Польши считают, что уровень занятости украинцев на польском рынке труда составляет 4%. По данным Минсоцполитики, доля иностранцев – от 2,5% до 5%.

Как информирует ведомство, в конца 2017 года граждане стран вне Евросоюза получили 234 тыс. разрешений на работу.

Начиная с первого января 2018 вступили в силу новые принципы сезонного трудоустройства иностранных граждан в Польше. Заявления о намерении трудоустроить заменено разрешениями на сезонные работы. На основании разрешений иностранец может работать в Польше в течение 9 месяцев в календарном году. Новые правила были введены с целью приспособления польского законодательства к новым нормам Евросоюза. Новая процедура касается следующих отраслей: сельское хозяйство, садоводство, туристическая и гастрономическая отрасли.

В свою очередь польские работодатели требуют упростить процедуру трудоустройства иностранцев. Как подчеркивает эксперт Гжегож Токарский, новые правила не облегчают процедуру приема на работу иностранцев, в то время как спрос на них огромен.