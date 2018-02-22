Актер Алексей Серебряков: Русской национальной идеей являются сила, наглость и хамство 42 22.02.2018, 16:37

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Алексей Серебряков

Серебрякову устроили травлю за слова, сказанные в программе «ВДудь».

Своими словами (сказанными в программе «ВДудь») о том, что национальной идеей современной России являются сила, наглость и хамство, знаменитый актер Алексей Серебряков разворошил целое осиное гнездо записных патриотов, незамедлительно подвергших его настоящей травле, пишет Николай Подосокорский в ЖЖ.

Так, писатель Сергей Лукьяненко призвал все государственные структуры прекратить любое сотрудничество с артистом: «Я лично считаю, что человек после таких высказываний должен быть некой персоной нон грата по крайней мере для всех официальных деятелей и студий». Режиссер Андрей Кончаловский подчеркнул, что испытывает к Серебрякову «сочувствие», потому что за границей «он вряд ли кому-то нужен». Карен Шахназаров назвал поведение артиста «некрасивым и бесчестным».

Александр Панкратов-Черный раскритиковал Серебряникова, указав на «природную интеллигентность казаков». Федеральное агентство новостей опубликовало материал с заголовком «Серебрякова предложили лишить гражданства и отправить в Гондурас за слова о России», сославшись на мнение интернет-пользователей. Депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что если Серебряков «не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать», и заключил, что со стороны Серебрякова говорить такое «не очень логично и подловато». Свои пять копеек вставила даже Катя Лель, исполнительница песни «Муси-пуси». По ее словам, «русский народ — он как раз с состраданием, с глубокой душой, чем и отличался всегда».

Сам Алексей Серебряков заявил, что не будет отказываться от своих слов, пояснив это следующим образом: «Я не очень смешливый человек, мне чаще хочется плакать от того, что я вижу вокруг. При этом мне кажется, мы настолько внедрены в информационное поле, что человек, способный хоть о чем-то задумываться, понимает абсолютную бессмысленность любых телодвижений. Сбиты все ориентиры: вранье считается патриотической мольбой, правда не есть правда, а понятия добра и зла очень размыты и постоянно меняются местами».

Напомним, актер Алексей Серебряков в интервью Юрию Дудю заявил, что «лихие 90-е» до сих пор не ушли в прошлое. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов из 90-х годов вы увидите», — сказал Серебряков. Также он заметил, что «до сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Кроме того, актер рассказал о своем персонаже Николае из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По его словам, главный герой проигрывает власти, потому что он русский. Он привел в пример американцев, которые в отличие от соотечественников просто «берут и делают», потому что у них развита психология карьеры и успеха, а также принято нести ответственность за свою жизнь.