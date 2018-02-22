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Как белоруска съездила поработать в одну из самых богатых стран мира – Катар

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  • 22.02.2018, 16:47
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Плюсы и минусы жизни на Востоке.

Александра уезжала в Катар на три года работать, но уже через два месяца вернулась домой. Говорит, уж слишком ожидания не совпали с реальностью, пишет citydog.by.

ЗАЧЕМ ЕХАЛА

– Идея пожить и поработать за границей пришла достаточно спонтанно. Все лето я тесно общалась с девочкой, которая собиралась уезжать в Катар, но сама всерьез об этой идее долго не задумывалась. А в один прекрасный день меня как будто осенило: это же прекрасная возможность получить новый опыт (и в жизни, и в работе), подтянуть английский, ну и денег заработать.

К тому же с агентством сотрудничать очень удобно: сначала они находят тебе работодателя (можно проходить сколько угодно собеседований, пока все не устроит), а только потом заключают договор и рассчитывают: $200 в эквиваленте во время подписания контракта и еще столько же, когда получаешь свой авиабилет в одну сторону. То есть 400$ – и ты абсолютно легально уезжаешь работать за границу.

Принимающая сторона тоже предлагает хорошие условия – оплачивает перелет, предоставляет трансфер от аэропорта, обеспечивает жильем, а зачастую и питанием. Ну, а если ты уже много лет живешь в Минске и каждый месяц у тебя болит голова о том, как бы так заплатить за съемную квартиру, чтобы еще и на жизнь осталось, то такое предложение кажется просто сказкой.

После того как я вдруг решила ехать, события развивались быстро. В Катар и ОАЭ чаще всего требуются сотрудники в сферу обслуживания – официанты, администраторы, бармены, хостес. Вакансии посерьезнее встречаются довольно редко, но я решила, что не буду спешить и подожду более подходящий вариант. И буквально через неделю мне позвонили из агентства и сказали, что требуется ивент-менеджер – то, что я и хотела.

Работодателем оказалась женщина из Беларуси, которая уже больше 20 лет живет в Катаре. У нее свой бизнес по организации мероприятий. Собеседование прошло гладко, и все было решено: еду. И меньше чем через месяц я уже была в другой стране.

До того как в Катаре нашли нефть и газ, местное население в основном занималось добычей жемчуга, поэтому этот памятник жемчужине – как символ страны.

ОЖИДАНИЕ – РЕАЛЬНОСТЬ

Не могу сказать, что я прямо многого ожидала и представляла себе шикарную жизнь, но то, что я увидела, как-то уж слишком расходилось хоть с какими-то представлениями о стране.

Что касается работодателя, тут все обещания были выполнены от и до – меня встретили в аэропорту, отвезли в собственную отдельную квартиру-студию с новой мебелью, купленной специально к моему приезду (в то время как большинство ребят, приезжающих работать в Эмираты, живут на виллах, обустроенных по принципу общежития), в офисе предоставили личный кабинет и даже выдали аванс на первое время.

Отдельно выделялись деньги на водителя, который возил на работу и обратно. После прохождения испытательного срока – шесть месяцев – предполагалось, что я пересдам на катарские права и получу в личное пользование машину.

И все было бы прекрасно, если бы не некоторые «но». Оказавшись в Катаре, я уже через неделю поняла, что то, зачем я ехала в эту страну, получить не удастся.

Первое (и главное) – работа. В год, как правило, компания организовывает всего 2-3 больших мероприятия – в остальное время ты просто сидишь и не знаешь, чем заняться. Даже пообщаться не с кем – в офисе было только два человека (я и секретарь), но даже с секретарем нельзя было общаться, потому что в каждом углу висело по камере. И начальница постоянно их смотрит – даже находясь в другой стране.

Еще строго контролировалось время прихода и ухода из офиса, с каким водителем ты приехала на работу, а при отправке любого письма по e-mail нужно было обязательно ставить начальницу в копию. Плюс она постоянно хотела познакомить меня с «полезными» местными парнями, которые якобы могут показать мне город и помочь быстрее адаптироваться, а при правильном подходе еще и новых клиентов в компанию привести. Хотя я думаю, что она просто с помощью этих своих местных друзей хотела быть в курсе, чем я занимаюсь по вечерам.

К счастью, эти знакомства против моего желания никто насильно не навязывал, поэтому подозревать начальницу в злых умыслах не было смысла. А теперь, спустя какое-то время, как я уже уехала оттуда, пришла к выводу, что в целом женщина она хорошая, просто несчастная, оттого и такое поведение.

Второе – язык. Процентов 80 населения Катара – это индусы, палестинцы, пакистанцы, иранцы, китайцы и другие. А у них, как известно, свой английский. Свое произношение, своя грамматика. Зачастую приходилось изъясняться буквально на пальцах. И в агентстве еще пугали, что нужен хороший английский!

Третье – деньги. Несмотря на то, что Катар – одна из самых богатых стран мира, зарплаты для экспатов там небольшие (в среднем обслуживающему персоналу предлагают $500). Конечно, когда тебе предоставляют жилье и питание, почти всю зарплату можно откладывать и за 2 года (минимальный срок для контракта) насобирать более-менее приличную сумму. Хороший вариант, если вам лет 20 и вы готовы потратить пару лет только на зарабатывание денег. Я к такому оказалась не готова.

МИНУСЫ ЖИЗНИ В КАТАРЕ

Большую часть времени – 6 рабочих дней в неделю – ты проводишь на работе. Темнеет в Катаре достаточно рано: зимой около 17:30–18:00, летом – максимум в 19:00. Поэтому, хоть и живешь на Востоке, солнца практически не видишь.

Еще моя большая «боль» – тот факт, что единственная сухопутная граница страны составляет всего 60 км, а протяженность береговой линии – целых 563 км. Но позагорать у воды в свой единственный выходной ты не можешь!

На общественном пляже появиться в бикини нельзя, потому что исламская культура предполагает для женщин специальный плавательный костюм, закрывающий тело с головы до пят. В купальнике можно пойти на пляж при любом отеле, но в пятницу (рабочая неделя в Катаре начинается с субботы, поэтому выходной в пятницу) придется заплатить за такой отдых не менее $50.

Еще один вариант покупаться и позагорать – поехать на загородный пляж. Но это если у тебя есть машина – с водителем получится дорого. Я была всего на одном загородном пляже – известном Sealine, расположенном примерно в 100 км от Дохи, но он оказался таким грязным, что оставаться там не было никакого желания. То есть ты живешь на море, но не можешь в нем купаться.

Еще по закону страны появиться в общественном месте с открытыми плечами и коленями девушки не могут – эти части тела обязательно должны быть закрыты (не говоря уже о спинах, животах и декольте). В противном случае к вам даже может подойти полиция. Если повезет – отделаетесь предупреждением, если нет – получите штраф или даже попадете в тюрьму на пару суток.

На дорожном знаке, обозначающем пешеходный переход, – женщина в национальной одежде. Катарцы так и ходят: мужчины в белых «платьях», женщины в черных.

Погода в Катаре большую часть года невозможная. Где-то с середины весны до середины осени там невероятно жарко, в остальное время – ветрено с песчаными бурями. Комфортно бывает только пару недель в ноябре и столько же в марте-апреле.

Я приехала в Доху в начале октября, когда и днем, и ночью было +40 градусов. Первые дни даже не верилось, что так бывает: вышла из кондиционированного помещения на улицу (кондиционеры там везде, от них иногда даже холодно) – и как будто оказалась в сауне. Жарко, душно, свежего воздуха не хватает. Даже не представляю, как там живут летом с +50 градусами.

На высоких зданиях (а еще на многих автомобилях) можно увидеть портрет эмира Катара. Его стали вешать только с прошлого лета – в знак поддержки правителя в конфликте со странами-соседями.

Утром и вечером есть риск попасть в дикую пробку. Бензин там дешевый (сейчас стоит что-то около 50 центов), поэтому машины есть практически у каждого. Какой-то общественный транспорт по городу тоже ходит, но им никто не пользуется.

За два месяца я видела автобус раза 2-3, а где находятся остановки – даже не знаю. Нередко пробки образуются и из-за повсеместной стройки. Еще 40 лет назад Катар представлял собой пустыню с низкими домиками и бедуинами, а после того как на территории страны нашли нефть, началась стремительная застройка. Из-за этого по всей Дохе сейчас полно строительных площадок, ограждений, торчащих верхушек кранов и снующих туда-сюда рабочих.

Почти все авто в Катаре белые (из-за жары) и дорогие.

Самым большим минусом для меня было огромное количество индусов. В Дохе и так мужчин в три раза больше, чем женщин, да еще и большинство из них – товарищи из Индии, которые абсолютно не стесняются проявлять свою заинтересованность. Они смотрят на тебя в упор, оборачиваются вслед, сигналят и почти останавливаются посреди дороги, если едут на машине. Может показаться, что такое внимание – мечта каждой женщины, но нет. Очень хотелось в Европу!

ПЛЮСЫ ЖИЗНИ В КАТАРЕ

Из самых больших плюсов я бы выделила то, что в Катаре все для людей. На любой зеленой зоне можно свободно сидеть, поэтому по вечерам и выходным в большом парке возле Музея исламского искусства полно людей, которые приходят целыми семьями и устраивают пикники. Таких отдыхающих на покрывалах или складных походных стульчиках можно встретить даже на траве вдоль дороги.

Сервис в Катаре в разы лучше, чем в Минске. Там вы не увидите недовольных лиц официантов и не встретите неприятное отношение продавцов. Наоборот, все очень улыбчивые и приветливые, а в конце касс в супермаркетах часто стоят специальные сотрудники, которые помогают складывать покупки в пакеты.

В отелях на входе всегда есть мальчики, которые, как только подъедешь, сразу готовы забрать твою машину и отвезти ее на парковку, – и не важно, постоялец ли ты этой гостиницы или просто заехал в бар выпить кофе.

Кстати, о кофе: практически на каждом углу в Дохе найдете Starbucks. Этих кафе там реально очень много. У местных даже есть шутка: «Что найдете между двумя “Старбаксами” на Востоке? – Правильно, еще один “Старбакс”».

Дороги в Катаре (даже многие загородные) хорошие и широкие, часто на шесть или даже восемь полос. Много сложных развязок – местами в незнакомой местности не всегда и попадешь на нужную сторону с первого раза. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, строится наземное метро. Как мне рассказали, подземное там построить просто нереально – на глубине всего 3-4 метров уже проступает вода.

Для сравнения: Доха в 1980-е и 2013 годы.
Современная Доха. Ориентир (для сравнения с предыдущими фото) – отель-пирамидка Sheraton справа.
А это современный пляж возле этого отеля.

На противоположном берегу видно много строительных кранов – они там везде. Даже местные иногда блуждают, потому что город быстро и часто меняется.

Курс национальной валюты (катарского риала) практически не менялся с начала 2000-х, и во всех обменниках он одинаковый: 1 доллар = 3,64 риала. Поэтому можно спокойно менять деньги даже в аэропорту.

Еще в Дохе есть красивый район с новенькими небоскребами и много торговых центров невероятных размеров. Самый большой ТРЦ в Минске – ничто по сравнению с каким-нибудь катарским.

Цены на одежду, кстати, там почти такие же, как и у нас. Продукты в магазинах будут уже на порядок дороже, потому что в пустыне ничего не растет и все привозное, но все равно терпимо – я думала, цены будут выше.

Единственное, что кусается, – цены в кафе и ресторанах, но и к ним со временем привыкаешь. Зато все городские мероприятия, фестивали и выставки бесплатные, несмотря на то что своих талантов в Катаре нет и все артисты привозные.

Для девушек еще одно преимущество. Из-за того что в Дохе их мало, ночные бары всячески стараются завлекать к себе, поэтому почти каждый день в разных заведениях можно найти Ladie’s Night, когда, например, с 20:00 до 22:00 для девушек любые напитки бесплатно.

И да, алкоголь в обычных супермаркетах не продается, разве что безалкогольное пиво. Выпить вина или пропустить по коктейльчику можно только в барах при отелях. На входе во все питейные заведения сканируют паспорт. А персонал нередко разговаривает на русском – в Катаре много экспатов из России, Украины, Молдовы.

КУДА СХОДИТЬ В ДОХЕ

Если вы не любитель шумных гуляний в барах и клубах, то в Дохе вам будет скучновато. Сам город в два раза меньше Минска, а развлечений там раз-два и обчелся. И все-таки из основного.

Прогуляться по Корнишу – длинной набережной в семь километров – и покататься там на туристическом кораблике (по стоимости нужно торговаться).

Сходить в большой трехэтажный Музей исламского искусства.

Пальмовая аллея по пути к музею.

Прогуляться по «аутентичному» арабскому рынку с узкими улочками и колоритными торговцами Сук Вакиф (Souq Waqif). На самом деле рынок только стилизован под старину, а построен был всего лет восемь назад. Зато там найдете все: специи, ароматы, масла, ткани, одежду, сувениры, сладости, мелких птиц и животных, уличную еду, много открытых кафе и ресторанов.

Местный рынок – Souq Waqif.

Сходить в кино – в кинотеатрах почти всегда пусто и холодно, лучше взять с собой шарф на плечи или кофточку.

Прогуляться по Katara Cultural Village – развлекательному комплексу на набережной с городским пляжем, в котором нередко организовываются разные фестивали и мероприятия.

Фестиваль одномачтовых арабских судов в Katara Cultural Village.

Побывать на искусственном насыпном острове The Pearl, где самые высокие цены на недвижимость, а у причалов полно яхт всевозможных размеров.

Вегетарианское кафе в районе The Pearl.

Съездить в Education City – большой студенческий городок с красивой современной архитектурой и большим зеленым парком Oxygen Zone.

Education City

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О КАТАРЕ

Сейчас, когда прошло уже немного времени с тех пор, как я вернулась, и негативные эмоции от неудачного рабочего опыта поутихли, смотрю фотографии из Катара даже с некоторой ностальгией. Страна хоть и не самая лучшая для проживания, но при желании приспособиться можно – идеального места на земле все равно не существует.

И все же я рада, что смогла уехать оттуда без проблем. Как ни крути, отовсюду там веет какой-то искусственностью: еще 40–50 лет назад на территории страны не было практически ничего, кроме пустыни, а сейчас «дорага-багата» на каждом сантиметре.

Небоскребы хоть и очень красивые, но внешне (а скорее всего, и внутренне) пустые: в офисах сидеть особо некому, потому что большинство приезжает работать в обслуживающей сфере, а отели не страдают от наплыва туристов.

Даже местные женщины там «ненастоящие». В большинстве случаев они очень некрасивы, а потому, имея финансовую возможность, не пренебрегают пластическими операциями в больших количествах.

Зато в Катаре много уличных котиков.

Ну и на Востоке, наверное, как нигде всегда будешь чувствовать себя чужим. Во-первых, даже если ты родился и всю жизнь прожил в Катаре, но родители у тебя не катарцы, гражданства тебе не дадут. Когда у экспатов появляется ребенок, они вынуждены ехать в свою страну и там его регистрировать. Ну а во-вторых, если в Европе ты можешь затеряться в толпе и более-менее сойти за местного, то на Востоке ты всегда будешь белой вороной.


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