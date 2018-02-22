Видеохит: Билла Гейтса заставили угадывать цены на продукты ради смеха 2 22.02.2018, 16:59

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Билл Гейтс

Один из богатейших людей мира поучаствовал в комедийном шоу.

Основатель компании Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс стал участником комедийного «Шоу Эллен Дедженерес» и рассмешил всех присутствующих. Миллиардеру было предложено сыграть в игру с угадыванием цен на продукты в американских магазинах, пишет lenta.ru.

Гейтса попросили назвать цены на пять товаров, которые можно встретить в любом американском магазине: Rice-A-Roni (смесь из риса, вермишели и приправ, похожая на плов), капсулы для стирки Tide, зубную нить, пицца-роллы (замороженные полуфабрикаты, похожие на большие равиоли с начинкой из пиццы) и сырную тарелку (готовая сырная смесь для начос).

Миллиардер предупредил, что сам не ходил в магазин «очень давно». Ему удалось не без помощи зала угадать цены на два из пяти продуктов — зубную нить и сырную тарелку, однако в остальных случаях он завышал или занижал магазинную стоимость товаров в несколько раз. В целом миллиардер был сильно удивлен низкими ценами на еду.

Журнал Forbes поместил Билла Гейтса на первое место в списке богатейших людей Америки. Его состояние оценивается более чем в 91 миллиард долларов.