Газ для населения подорожает в полтора раза? 26 22.02.2018, 17:14

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В Беларуси предлагают ввести единый тариф на газ - и для лета, и для зимы.

Генеральный директор государственного предприятия «Белтопгаз» Леонид Рудинский предлагает сделать единый тариф на газ летом и зимой, пишет kp.by. По его словам, это будет логично как с экономической точки зрения, так и с точки зрения опыта других стран. Также единый тариф на газ вне зависимости от сезона станет дополнительным шагом для сокращения перекрестного субсидирования.

Что это значит? Сейчас те, у кого нет горячего центрального водоснабжения и центрального отопления, ставят себе котлы. Часть из них - газовые. Так вот, эти люди зимой платят за газ по одному тарифу, а летом - по другому. Зимний тариф традиционно ниже, так как много газа уходит на отопление жилья. Разница такая: летом кубометр газа стоит 0,3275 рубля, а зимой - 0,1015 рубля.

Так вот, в «Белтопгаз» предлагают тарифы эти сравнять. Кроме того, в Беларуси есть около 150 тысяч домов, которые пользуются баллонным газом. При этом зачастую рядом есть действующие газопроводы. И для государства было бы намного дешевле провести газ к дому, чем субсидировать потребителей зимой. Поэтому в «Белтопгаз» предлагают ввести дифференцированную стоимость на газ в баллонах - для тех, кто не может провести газ в дом, и для тех, кто не хочет. Для последних он должен быть, по мнению специалистов, дороже.

Журналисты решили подсчитать, во что обходится отопление и горячая вода тем, у кого дома стоят газовые котлы. И что будет, если тарифы сравняют. Журналисты сразу оговорились: специалисты не называют конкретного тарифа, который будет в случае, если станет единым для лета и зимы. Понятно одно: он будет выше, чем тот, что сейчас зимой. Поэтому за единый тариф мы условно взяли среднее значение между зимним и летним - 0,2145 руб. за кубометр.

Итак, семья из двух человек, которые проживают в двухкомнатной квартире с котлом и пользуются газом для приготовления пищи, подогрева воды и отопления, летом тратят в среднем 20 кубометров газа. Зимой, чтобы было комфортно проживать, не сильно экономя, уходит около 150 кубометров в месяц. Итого зимой за газ они платят 15 рублей 23 копейки в месяц, а летом - 6 рублей 55 копеек. Если тариф на газ сделают единым и он, предположительно, будет нечто средним между нынешними летним и зимним тарифами, то зимой у нашей семьи будет уходить газа на 32 рубля 17 копеек, а летом - на 4 рубля 29 копеек.

С одной стороны, летом газ может стать дешевле. С другой стороны, с учетом климатических условий, отопительный сезон длится порядка пяти месяцев. И если применить усредненный тариф на целый год, то газ за все 12 месяцев выйдет в 190 рублей 90 копеек. Сейчас же, при разделении тарифов, у условной семьи уходит 121 рубль 97 копеек в год. Правда, расчеты могут быть неточными - каким именно будет усредненный тариф на газ, журналисты не знают.