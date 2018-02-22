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Алексея Навального освободили из полиции

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  • 22.02.2018, 17:10
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Алексей Навальный
Фото: AP

Оппозиционер был задержан днем 22 февраля.

Алексей Навальный отпущен из московского ОВД «Якиманка» после вручения ему протокола о том, что против него возбуждено административное дело по статье 20.2.8 КоАП РФ. Об этом политик написал в своем твиттере. Он уточнил, что отпущен до суда, но когда он состоится, неизвестно, пишет «Медуза».

Оппозиционер был задержан днем 22 февраля в Москве на выходе из стоматологической клиники. Навальный обвиняется в повторном участии в несанкционированном мероприятии, за что ему грозит до 30 суток ареста.


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