Алексея Навального освободили из полиции 6 22.02.2018, 17:10

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Алексей Навальный

Фото: AP

Оппозиционер был задержан днем 22 февраля.

Алексей Навальный отпущен из московского ОВД «Якиманка» после вручения ему протокола о том, что против него возбуждено административное дело по статье 20.2.8 КоАП РФ. Об этом политик написал в своем твиттере. Он уточнил, что отпущен до суда, но когда он состоится, неизвестно, пишет «Медуза».

Оппозиционер был задержан днем 22 февраля в Москве на выходе из стоматологической клиники. Навальный обвиняется в повторном участии в несанкционированном мероприятии, за что ему грозит до 30 суток ареста.