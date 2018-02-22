Рост экономики США ускорится 22.02.2018, 17:35

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Экономический рост превысит ожидания экспертов.

По прогнозу Белого дома, в 2018 году темпы роста экономики США составят 3,1 процентов, что значительно выше ожиданий экспертов. Об этом говорится в первом ежегодном экономическом докладе, который администрация Дональда Трампа в среду представила Конгрессу, пишет russian.china.org.

600-страничный документ написан Советом экономических консультантов при президенте США и нацелен на продвижение экономической политики Д. Трампа. Председатель совета Кевин Хассетт заявил, что темпы экономического роста замедлились в связи с ошибочной экономической политикой администрации Барака Обамы. По его мнению, принятые правительством Д. Трампа меры по снижению налогов и инфраструктурному строительству значительно ускорят экономический рост страны.

Согласно докладу, в 2018 году темпы роста экономики составят 3,1 проц. и до 2020 года будут оставаться на уровне выше 3 проц.

По данным Министерства торговли США, в 2017 году ВВП страны увеличился на 2,3 проц., что значительно ниже обещанного Д. Трампом 3-процентного уровня.

В конце прошлого года Д. Трамп подписал законопроект о налоговой реформе, которая должна привести к совокупному сокращению налоговой нагрузки на 1,5 трлн долларов. Ранее Международный валютный фонд заявил, что меры по снижению налогов могут привести к увеличению темпов экономического роста в краткосрочной перспективе, в связи с чем МВФ повысил прогноз роста ВВП США в 2018 году до 2,7 проц. Однако экономисты предупреждают, что краткосрочные меры не изменят долгосрочных тенденций американского экономического развития.