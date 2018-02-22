Защита Куропат-2017: Как это было 1 22.02.2018, 17:53

Год назад активисты днем и ночью защищали урочище от строительства бизнес-центра.

Год назад, с 20 февраля по 6 марта, несколько десятков активистов днем и ночью защищали прилегающую к урочищу Куропаты территорию от строительства бизнес-центра. Через год «Радыё Свабода» публикует снимки каждого дня защиты, которые сделал Роман Протасевич.

Первые стычки со строителями. Активистов, которые находились в центре площадки, напрямую взяли в цепь специальными заборами. Люди пытались повалить заборы, без которых начинать строительство рабочие не имели права.

Пока активисты боролись со строителями, другие рабочие напрямую смели небольшой шатер протестующих и выбросили их вещи за границу строительной площадки. В ярости Дмитрий Дашкевич поднимает брошенный в грязь бело-красно-белый флаг.

Именно так выглядел лагерь активистов «Молодого Фронта» в первую ночь. Под дождем и мокрым снегом. Даже без костра, так как все время его тушили строители, которые не оставляли площадки даже ночью. До самого утра казалось, что помощи больше не будет.

А так - утром второго дня. На часах около 8:20.

На следующий день пришли новые люди, которые почти сразу же попытались взять штурмом снова установленные заборы

Активисты начали блокировать строительную технику. Бард Андрей Мельников зачитывает письмо в поддержку защитников Куропат.

Четвертый день. Милиционеры в "штатском" и строители пристально следят за защитниками.

Первый митинг в защиту Куропат. Четвертый день.

Алексей Янукевич выступает с речью во время митинга в лагере защитников.

Пятый день защиты. Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к строительному МАЗа.

Дмитрий Дашкевич в то же время заблокировал трактор и залез на кабину этой машины.

Сразу после «освобождения» Сергея Пальчевский, сотрудники спецназа попытались задержать активиста и его соратников. Неравнодушные люди заступились за защитников, в результате произошла драка.

Активисты «Молодого Фронта», лежащие на земле, обхватив друг друга, в окружении соратников, которые пытаются защитить их от милиции.

Прохожий рассматривает импровизированную выставку на заборе стройки об убитых в Куропатах деятелей белорусской культуры и науки.

Юноши поют песню во время восьмого дня защиты Куропат.

Люди аплодируют, когда строительная техника оставляет стройку.

Лагерь защитников.

Утро девятого дня защиты. Владимир Некляев читает свои стихи, чтобы морально поддержать защитников и активистов.

Владимир Еременок, активист Молодого Фронта и один из главных защитников Куропат, просыпается в палатке и выглядывает, чтобы посмотреть, что происходит.

Десятый день. Несколько лидеров политических движений подают петицию в Мингорисполком с требованием прекратить стройку.

Двенадцатый день. Владимир Еременок и Роман Васильев проверяют музыкальные инструменты на импровизированной сцене в палаточном лагере защитников.

Двенадцатый день. Кран начинает убирать строительные материалы с площадки.

Тринадцатый день. Защитники пытаются согреться возле бочки, несмотря на плохую погоду.

Тринадцатый день защиты. Предпоследний. Спикеры и политики готовятся к речам на праздничном митинге прямо в палаточном городке в честь победы защитников.

Известный блогер Эдуард Пальчис впервые выступает публично. Праздничный победный митинг защитников.

Маленький ребенок держит большой бело-красно-белый флаг во время митинга.

Последний и пятнадцатый день защиты Куропат. Активисты разжигают костер, чтобы выпить чаю и кофе перед тем, как окончательно свернуть лагерь.

Активистка убирает территорию уже бывшего палаточного городка.

Активисты Молодого Фронта убирают флаги с места бывшего противостояния.

Перед тем, как окончательно покинуть место бывшего лагеря, Дмитрий Дашкевич лезет на дерево и проверяет, действительно ли убрали и вывезли все строительные инструменты и материалы.