Любитель гольфа выиграл $100 тысяч благодаря удачному броску 22.02.2018, 17:59

Мужчина работает летчиком, а не профессиональным гольфистом.

Пол Шадл, отправившийся на «Гольф-шоу», которое проходило в Миннесоте (США), не ожидал, что покинет мероприятие, став богаче на 100000 долларов, пишет 120.su.

Посетителям предложили закатить мяч в лунку с расстояния 36 метров, и Пол решил попробовать свои силы, в результате успешно справившись с этим заданием.

Мужчина, работающий пилотом, лишь увлекается гольфом. Он признался, что его стратегия заключалась лишь в том, чтобы «закрыть глаза и надеяться на лучшее».