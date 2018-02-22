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Юрий Альберс: Были сомнения по Алимбековой, но Динара — красавица

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  • 22.02.2018, 18:25
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Юрий Альберс
Фото: mst.by

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал успех белорусских спортсменок.

Юрий Альберс поделился впечатлениями после победы женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет «Трибуна».

«Фу-у-ух… Да… Все позади, главное совершилось.

Как давалась медаль? А легко ничего не дается. Тяжело давалась. Тяжело было определить правильный состав, были всякие сомнения, но приняли правильное решение. Были сомнения по Динаре Алимбековой, но она — красавица. Все девчонки здорово сработали. Это триумф белорусского биатлона!» – сказал Альберс.


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