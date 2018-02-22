10 авто, которые меньше всего потеряют в цене через пять лет эксплуатации 2 22.02.2018, 19:17

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В рейтинг вошли практически одни пикапы и внедорожники.

Американская компания Kelley Blue Book назвала десятку автомобилей 2018 модельного года, которые меньше всего потеряют в цене через пять лет после покупки. В него вошли практически одни пикапы и внедорожники. Этот ежегодный рейтинг называется Best Residual Values Awards, пишет autonews.ua.

Прежде всего, скажем, что по данным KBB, в среднем новый автомобиль через пять лет после начала его использования сохранит 35,1%. Это значит, что автомобиль, купленный за 30 000 долларов, в 2022 году будет стоить всего лишь 10 500 долларов. Но эти данные характерны только для США. В Беларуси они, видимо, другие.

1. Toyota Tacoma

Владелец среднеразмерного пикапа Toyota Tacoma может получить при продаже через пять лет после начала его использования в среднем 61,1% его первоначальной стоимости.

2. Toyota Tundra

Пикап Toyota Tundra в США продается не в таком большом количестве, как американские пикапы, зато он через пять лет после начала использования сохранит 54,2% своей первоначальной цены.

3. Toyota 4Runner

Среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner, построенный на базе пикапа, через пять лет после покупки сохранит 54,2% своей первоначальной цены.

4. Jeep Wrangler

Jeep Wrangler уже давно входит в число лидеров на вторичном автомобильном рынке США. Этот внедорожник через пять лет после покупки сохранит 54,1% своей первоначальной стоимости.

5. GMC Sierra

Большой пикап GMC Sierra на вторичном рынке в США пользуется хорошим спросом. Он через пять лет после покупки сохранит 51,9% своей первоначальной стоимости.

6. Chevrolet Silverado

Полноразмерный пикап Chevrolet Silverado через пять лет после своей покупки сохранит 50,4% своей первоначальной стоимости. Неплохой показатель.

7. Ford F-150

Полноразмерный пикап Ford F-150 через пять лет после покупки сохранит в среднем 54,2% своей первоначальной стоимости. Правда, эта цифра зависит от комплектации.

8. Chevrolet Colorado

Если владельцы Chevrolet Colorado через пять лет после его покупки захотят с ним расстаться, то они получат 47,5% от его первоначальной стоимости. Это ещё одна из причин, почему данный пикап так популярен среди американцев.

9. Honda Ridgeline

Среднеразмерный пикап Honda Ridgeline, имеющий хорошее оборудование, через пять лет после покупки сохранит 46,7% своей первоначальной стоимости.

10. Subaru WRX

«Заряженный» седан Subaru WRX через пять лет после покупки сохранит 46,2% своей первоначальной стоимости. В данном рейтинге это единственный легковой автомобиль среди внедорожников и пикапов.