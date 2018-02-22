Фотофакт: Болельщики «вручили» Домрачевой национальный флаг 15 22.02.2018, 19:22

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Интернет-пользователи отреагировали на казус биатлонистки с красно-зеленым флагом на ОИ-2018.

Несмотря на три промаха, допущенных на заключительной стрельбе в эстафетной гонке, Дарья Домрачева сумела уйти на дистанцию первой. Постепенно ее отрыв от соперниц рос, и ближе к финишу стал совсем уж комфортным, что позволяло думать о красивом завершении Олимпиады. Дарья намеревалась пересечь финишную ленточку с красно-зеленым флагом в руках, она уже взяла флаг в руки и начала им размахивать...Но финишировала только с древком, напоминает «Трибуна».

Во время трансляции можно было подумать, что Дарья по каким-то причинам выбросила флаг (например, испугалась ускорившейся шведки), но нет. Полотнище просто соскользнуло с древка и упало на трассу.

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Белоруска, не увидев в руках полноценного флага, похоже, слегка удивилась, но не более того. Мало что могло омрачить настроение Домрачевой и всей белорусской команды после такой невероятной гонки.

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Интернет-пользователи отреагировали на соскочивший с древка флаг мемами: