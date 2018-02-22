Фотофакт: Болельщики «вручили» Домрачевой национальный флаг

Фотофакт: Болельщики «вручили» Домрачевой национальный флаг15
- 22.02.2018, 19:22
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Интернет-пользователи отреагировали на казус биатлонистки с красно-зеленым флагом на ОИ-2018.
Несмотря на три промаха, допущенных на заключительной стрельбе в эстафетной гонке, Дарья Домрачева сумела уйти на дистанцию первой. Постепенно ее отрыв от соперниц рос, и ближе к финишу стал совсем уж комфортным, что позволяло думать о красивом завершении Олимпиады. Дарья намеревалась пересечь финишную ленточку с красно-зеленым флагом в руках, она уже взяла флаг в руки и начала им размахивать...Но финишировала только с древком, напоминает «Трибуна».
Во время трансляции можно было подумать, что Дарья по каким-то причинам выбросила флаг (например, испугалась ускорившейся шведки), но нет. Полотнище просто соскользнуло с древка и упало на трассу.
Белоруска, не увидев в руках полноценного флага, похоже, слегка удивилась, но не более того. Мало что могло омрачить настроение Домрачевой и всей белорусской команды после такой невероятной гонки.
Интернет-пользователи отреагировали на соскочивший с древка флаг мемами:
Без мемов сейчас никак) pic.twitter.com/F8iczlodDV— Belultras.by (@belultras_by) 22 февраля 2018 г.
Яшчэ варыянт :) pic.twitter.com/G9fHPxx1nn— symbal.by (@symbalby) 22 февраля 2018 г.