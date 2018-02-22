Как минчанин преподает белорусский язык россиянам 2 22.02.2018, 19:57

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Антон Сомин рассказал, кто в Москве учит белорусский язык.

Антон Сомин - небезызвестный человек: он много лет организует в Минске Фестиваль языков, 1 апреля он пройдет в шестой раз. Сейчас он живет в Москве, где преподает белорусский язык, пишет kp.by.

«НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ ПО-БЕЛОРУССКИ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ПО-АНГЛИЙСКИ»

- Прямо сейчас правильнее сказать «преподавал». Это был проект «Школа языков соседей», в рамках которого проводились бесплатные курсы языков СНГ. Сейчас проект временно приостановлен - закончилось финансирование. Курсы длились полгода. На каждый язык был конкурс: в частности, на белорусский - 2,5 человека на место (на армянский, для сравнения, 16 человек на место).

- Кто в Москве пришел учить белорусский язык?

- Мотивированные люди. У большинства бабушки-дедушки из Беларуси. Одна девушка - фольклорист, которая занимается русско-белорусским пограничьем, он ей нужен для работы. А еще была старший бухгалтер, женщина лет 60, которая пришла, потому что услышала от подруги-белоруски, какая плачевная ситуация сложилась у нас с языком. Обидно, язык красивый - она решила внести свою лепту. Это было восхитительно, я сразу ее взял. Но вообще спрос на мову есть и помимо курсов: ко мне периодически подходят студенты и интересуются, где в Москве можно учить белорусский.

- Каким казался им белорусский? Простым, сложным, смешным?

- Во время занятий я сам посмотрел на язык под другим углом. Увидел, как люди воспринимают знакомые нам с детства слова, и выяснилось, что есть вещи, которых мы просто не замечаем. Например, в интернете можно столкнуться с кнопкой «захаваць» («сохранить»), а нам и в голову не придет, что можно перенести ударение и прочитать это как «захАвать». А россияне страшно веселятся! Для них забавно звучат и неожиданные, совершенно привычные для нас слова - «вадасховiшча», «мужчынскi», «жаночы».

Фото: личный архив

Трудные моменты, как и в любом языке, тоже были. Сложности вызывает согласная перед Е: почему-то все думают, что она твердая, как в украинском: «Плошча НЭзалЭжнасцi», «пЭрамога». Приходится довольно долго переучивать. Второй момент - твердое Ч, норовят сказать мягко. А с фрикативным Г проблем нет, хотя изначально всем кажется, что будут.

Хорошо понимать белорусский они начинают через два месяца занятий, но еще долго не начинают говорить - боятся трасянки. Оказалось, что это более трудный языковой барьер, чем в случае с английским или французским. Там ты ждешь момента, когда тебе будет хватать словарного запаса, а здесь практически сразу можешь начать издавать белорусские звуки - и тебя все поймут. Нет необходимости преодолевать непонимание, есть необходимость делать более чистый белорусский, уменьшая долю русского.

- Трасянка - зло или нет?

- В прошлом году я переводил статью немецкого лингвиста, который много лет занимается трасянкой. Он написал, что трасянка - это шаг ко всеобщей белорусизации: если в Беларуси вдруг так изменится политическая обстановка, что белорусы начнут говорить по-белорусски, то на выходе будет не такой чистый язык, а смешанный, больше похожий на трасянку. Литературный белорусский в качестве целевого останется, но промежуточным будет именно она. Поэтому гнобить тех, кто на ней говорит, неправильно. Пусть на наш слух это звучит непрестижно, но это наша «адметная рыса», и относиться к ней стоит благосклонно.

Фото: личный архив

- Показывали им знаменитое стихотворение «Ветразь» Сергея Граховского, в котором нет ни одного понятного для россиян слова?

- Даже лучше действует обычный литературный текст с художественными описаниями, когда среди понятных появляется огромное количество несовпадающих слов. В случае с «Ветразем» можно подумать: «Ай, он специально сел, подобрал такие слова, в любом языке так можно сделать».

Сяргей Грахоўскі - Ветразь

А когда даешь произвольный текст, который по большей части понять можно, но каждое третье слово - непонятное, становится ясно, что белорусский все-таки совсем не такой, как русский. Кстати, однажды мне нужно было перевести слово «памяркоўнасць», голову сломал! В итоге объяснил смесью «смиренного, сговорчивого и податливого». Очень специфическое слово.

«УЧЕБНИК ПО БЕЛОРУССКОМУ ПЛЫЛ НА КОРАБЛЕ ИЗ ИНДИИ»

Антон хорошо знает английский, французский, немецкий, итальянский и польский языки. Чуть хуже - арабский, болгарский, мальтийский, когда-то учил шведский:

- Если знаешь три-четыре славянских языка, то остальные более-менее понимаешь, хотя бы письменно. Стыдно признаваться, но когда я учился в школе, белорусский не любил. Учить его было трудно, говорил гораздо хуже, чем на русском, читать на нем не нравилось. Интерес появился после поездки в Международную летнюю школу русского языка, когда я увидел, как иностранные школьники - французы, итальянцы, корейцы, македонцы - говорят по-русски. Впервые появилось это чувство: у нас есть свой язык, отдельный! Плюс повлиял переезд - тут остро чувствуешь, что ты другой, что язык у тебя другой. Я стал читать по-белорусски, развиваться - и довел язык до того уровня, что смог преподавать и даже написать самоучитель.

- Самоучитель?

- Его заказало издательство «Живой язык», которое выпускает целую серию. Чуть не отказался, но потом подумал, что предложить могут кому-то, у кого с этим совсем плохо, и согласился - еще напишут какую-нибудь ерунду! Уж лучше я. Мне всегда хотелось исправить ошибки в существующих учебниках и пособиях, но при этом казалось, что этим должны заниматься авторы, для которых язык родной, которые всю жизнь на нем говорят.

Фото: Буквоед

На работу ушло чуть более полугода (с учетом перерывов в течение пяти лет). В книге 224 страницы. Есть несколько картинок, которые я сам рисовал (получилось так плохо, что решили оставить). Все, что по-белорусски, написано красным, а все, что по-русски, - черным.

Я сразу решил, что он будет описывать не то, как надо, а то, как есть на самом деле. Например, в словаре написано, что водитель - это «вадзiцель», а почти все говорят «кiроўца». Это единственный самоучитель, в котором рассказывается, что кроме официальной формы языка есть неофициальная, что одни и те же слова в них могут переводиться по-разному (например, «шпацыр» и «прагулка»).

Интересный факт: книга попутешествовала круче, чем я! Издательство печатает их в Индии - так дешевле. Потом грузят на корабль (вместе с белорусским плыли самоучители казахского, украинского, кыргызского языков) и отправляют в Гамбург. Дальше перегружают и отправляют в обход Скандинавии в Мурманск. А оттуда поездом в Москву.

Фото: Лабиринт

Мне кажется, что книга получилась хорошая, я очень доволен содержанием. Единственный минус - стоит дорого, и по московским меркам, и по нашим - 35 рублей. Жалко.

- А как ты вообще попал в Москву?

- Через университет. В 11-м классе долго мучился: хотелось работать с языками (и желательно еще с программированием). Папа обнаружил в российских вузах подходящую специальность - «Теоретическая и прикладная лингвистика». Я закончил РГГУ, сейчас живу в Москве и преподаю в двух университетах - Институте лингвистики РГГУ и в Школе филологии Высшей школы экономики. Там же я научный сотрудник.

- Скажи, что стоит прочитать, чтобы полюбить белорусский?

- Книги разных жанров. В школе мы читали книги про нелегкую долю народа, про войну, про селян. А в седьмом классе папа подсунул мне книгу Алеся Якімовіча «Эльдарада просіць дапамогі». Я подумал: удивительно, фантастика на белорусском? Как здорово!

Потом стал читать книги, описывающие современную реальность. Попалась книга Алены Брава «Каменданцкі час для ластавак»: про женщину, которая вышла за кубинца и уехала на Кубу. Благодаря ей была сломана установка «белорусская литература - это про белорусское селянство, а про все остальное - на русском».

Современная литература, в которой на белорусском говорят твои современники, - больший шаг к языку, чем восхищение недостижимым уровнем языка писателей-классиков. А когда он будет пройден, тогда можно наслаждаться красотами языка: я, например, очень люблю Быкова. В последнее время я читал белорусские переводы - «Оливера Твиста», два тома «Шерлока Холмса», «Зов Ктулху».

Следующий шаг Антона - выпустить аудиодополнение к самоучителю.

- Трудно учить белорусскую фонетику без образцов, поэтому прошлым летом мы с друзьями озвучили все диалоги из самоучителя. Теперь надо найти время, чтобы свести их воедино и выложить.