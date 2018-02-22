В Беларуси появится новая марка в честь Петра Машерова 2 22.02.2018, 20:52

26 февраля будет выпущен в обращение почтовый блок «100 лет со дня рождения Петра Машерова».

26 февраля 2018 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовый блок «100 лет со дня рождения Петра МашероваM.», сообщает БелПочта.

Петр Миронович Машеров — государственный деятель Беларуси.

Размер марки в блоке — 37 мм на 52 мм, размер блока — 86 мм на 79 мм. При изготовлении блока использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Бумага мелованная, гуммированная.

Тираж блока — 15 000 экземпляров.

Также выпущен спецштемпель и конверт «Первый день».

Специальное гашение на конверте будет проведено 26 февраля в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин «Филателия»,ул. Московская, 16).