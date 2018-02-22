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Ученые: Употребление рыбы влияет на интеллект будущего ребенка

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  • 22.02.2018, 21:31
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От качества питания беременной, напрямую зависит не только здоровье, но и интеллект будущего ребенка.

Ведущие специалисты из Норвегии, при изучении питания беременных женщин, пришли к выводу, что употребление рыбы, особенно жирной и морской, увеличивает уровень развития мозга плода, передает telegraf.com.

Так, в меню будущей мамы обязательно присутствие морепродуктов, в частности, рыбы (семги, скумбрии, форели, лосося).

Для того чтобы содержащийся в рыбе жир проще усваивался нужно потреблять ее без добавления лимона. Рыбные продукты нужно добавлять в обеденное меню на ряду птицей и нежирным мясом и, естественно, к блюдам из риса, картофеля, гречки.


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