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Трамп предложил поднять возрастной порог на ношение оружия

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  • 22.02.2018, 21:38
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Дональд Трамп

Президент США хочет увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я буду активно продвигать проведение всесторонних проверок [для тех, кто хочет приобрести оружие] с акцентом на психическое здоровье», — написал Трамп.

Он также призвал запретить продажу устройств, которые позволяют модернизировать полуавтоматическое оружие и превратить его в автоматическое.

После расстрела в школе в штате Флорида Трамп поручил Министерству юстиции США запретить реализацию устройств, с помощью которых можно модернизировать оружие для ведения автоматического огня.


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