Трамп предложил поднять возрастной порог на ношение оружия

Трамп предложил поднять возрастной порог на ношение оружия2
- 22.02.2018, 21:38
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Президент США хочет увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Я буду активно продвигать проведение всесторонних проверок [для тех, кто хочет приобрести оружие] с акцентом на психическое здоровье», — написал Трамп.
I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue - I hope!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2018 г.
Он также призвал запретить продажу устройств, которые позволяют модернизировать полуавтоматическое оружие и превратить его в автоматическое.
После расстрела в школе в штате Флорида Трамп поручил Министерству юстиции США запретить реализацию устройств, с помощью которых можно модернизировать оружие для ведения автоматического огня.