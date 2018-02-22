Трамп предложил поднять возрастной порог на ношение оружия 2 22.02.2018, 21:38

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Дональд Трамп

Президент США хочет увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я буду активно продвигать проведение всесторонних проверок [для тех, кто хочет приобрести оружие] с акцентом на психическое здоровье», — написал Трамп.

I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue - I hope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2018 г.

Он также призвал запретить продажу устройств, которые позволяют модернизировать полуавтоматическое оружие и превратить его в автоматическое.

После расстрела в школе в штате Флорида Трамп поручил Министерству юстиции США запретить реализацию устройств, с помощью которых можно модернизировать оружие для ведения автоматического огня.