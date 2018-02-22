«Юность» продает новый клубный автобус за $738 тысяч 12 22.02.2018, 21:45

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Минская «Юность» выставила на продажу новый клубный автобус Neoplan 2017 года выпуска стоимостью 738 тысяч долларов.

Объявление размещено на сайте av.by и на портале Минского городского центра недвижимости.

«Но прямо сейчас пробег «Неоплана Ситилайнера» составляет 0 километров. С этого места, разумеется, начинаются вопросы: зачем «Юности» автобус за 738 тысяч? Если он куплен в 2017 году, отчего не использовался и продается в начале 2018-го? Ответов у колонки «Приплыли» нет – зато есть ощущение, основанное на богатом жизненном опыте.

Оно таково: где-то наверху, допустим, узнали, какое транспортное средство при скромной жизни смогло позволить себе Государственное учреждение ХК «Юность». А узнав – стукнули по столу. Мол, если не избавитесь от такого «кабриолета» в ближайшее время, будет себе дороже. И вот «Юность» пытается избавиться.

Правда, «объява» висит уже полтора месяца, а толпы желающих пока нет. Никто не может себе позволить красный «дизель», – отмечает газета «Прессбол».