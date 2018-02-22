В Нидерландах отменили закон, блокировавший ассоциацию Украина-ЕС 22.02.2018, 22:01

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Парламент Нидерландов проголосовал за отмену закона о консультативном референдуме.

В Нидерландах нижняя палата парламента отменила закон о консультативном референдуме, который в 2016 году блокировал соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на местное издание NOS.

«За» проголосовали 76 депутатов из коалиционных фракций, «против» - 69 оппозиционных депутатов.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента), где, как отмечает СМИ, правительственные партии имеют сильное большинство.

2 февраля Украина и Нидерланды договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совбезе ООН в 2018 году.