Сколько белорусы будут платить по жировкам в 2018-м году 3 22.02.2018, 22:11

1,843

Фото: tut.by

В 2018 году белорусы будут возмещать 76,3% затрат за оказанные ЖКУ.

В Беларуси население в 2017 году возмещало 69,7% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное — субсидировало государство, сообщили в МАРТ. Годом ранее этот показатель составлял 60,7%, напоминает tut.by.

В 2018 году, как планируется, белорусы будут возмещать 76,3% затрат за оказанные ЖКУ. Планируемый уровень возмещения населением этих затрат рассчитывается на очередной финансовый год без учета льгот, которые предоставляют отдельным категориям населения. К примеру, на 2017 год этот показатель прогнозировался на уровне 69,2%, а после перерасчета фактический уровень возмещения составил 69,7%.

При расчете планируемого уровня возмещения населением затрат на оказание ЖКУ учитываются основные ЖКУ (техобслуживание жилого дома, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами, техобслуживание лифта, газоснабжение, электроснабжение), а также санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроснабжение на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, электроснабжение на работу лифтов в многоквартирных жилых домах.

Ранее в МАРТ прогнозировали, что с учетом отопления на конец 2017 года уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг вырастет до 74,8%. Однако индексация, запланированная на 1 декабря прошлого года, не была проведена, во многом за счет этого уровень возмещения за ЖКУ оказался ниже планируемого.

В феврале заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Шебеко сообщил, что население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую.

Напомним, в начале января Лукашенко подписал указ о повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-й оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента заявил, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Напомним, в десятку самых дорогих товаров и услуг по итогам прошлого года вошли многие услуги ЖКХ. В целом коммуналка выросла на 16,5%.

На субсидирование жилищно-коммунальных услуг в этом году намерены потратить 549,9 миллиона рублей. На безналичные жилищные субсидии будет выделено 11,2 миллиона рублей (рост в 2,2 раза к 2017 году).