Мама Дарьи Домрачевой о «золоте» ОИ: Это космос! 13 22.02.2018, 22:30

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Мама Дарьи Домрачевой следила за победной гонкой белорусских биатлонисток на рабочем компьютере.

Мама Дарьи Домрачевой, Лариса Алексеевна, следила за победной гонкой белорусских биатлонисток на рабочем компьютере, который постоянно зависал, а вечером пересмотрит ее еще раз, но уже вместе с внучкой Ксенией, передает kp.by.

- Лариса Алексеевна, поздравляем вас с победой! Еще раз спасибо вам за Дашу!

- Да, это невероятно! Это космос! Мне кто-то из болельщиков так и написал: «Космос!» - не скрывает радости мама 4-кратной олимпийской чемпионки. - Какие они молодцы! Они красавицы!

- И красавицы, и умницы, и настоящие бойцы!

- Я согласна с вами (смеется)! Сейчас так сложно говорить - эмоции через край, зашкаливают. Это что-то невероятное. Но почему-то я была уверена, что Даша без золота с этой олимпиады не вернется. И вот оно - золото! Четырехкратная олимпийская чемпионка - как никто в мире! Несмотря на все неудачи и проблемы, которые там постоянно мешали. Так что все замечательно: Даша молодец, и девчонки все молодцы!

- Вы следили у телевизора, на работе, может быть, дома с Ксенией?

- Нет, на работе, у компьютера, который все время зависал. Это была такая нервотрепка! Мало того что волнение от самой гонки, так еще и это...

- И, конечно, важный вопрос: видела ли Ксения маму по телевизору?

- Нет, Ксения по телевизору не видела, но вечером мы обязательно посмотрим гонку вместе с ней. Потому что она очень любит смотреть маму по телевизору.

- Как реагирует внучка? Какое-то слово любимое или хлопает в ладоши?

- Она все время повторяет: «Мама! Мама! Мама!» Ей же всего год и четыре месяца, но она очень любит маму, и когда видит ее в телевизоре, сразу бежит к экрану обниматься.