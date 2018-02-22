«Они даже не обосновывают свои требования, а просто заблокировали сайт» 22.02.2018, 22:55

1,774

Михаил Ходорковский

Фото: epa

Михаил Ходорковский о блокировке сайта «МБХ медиа».

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "МБХ медиа" на территории России по решению Генеральной прокуратуры. Это интернет-издание было создано в конце декабря 2017 года, вскоре после того как Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта движения "Открытая Россия". Его основатель Михаил Ходорковский назвал в интервью “Радио Свобода” блокировку своих ресурсов юридически не обоснованной. По его мнению, это свидетельствует о том, что российские власти "окончательно отошли от концепции правового государства".

В апреле 2017 года в список организаций, признанных в России нежелательными, попали зарегистрированные в Великобритании компании Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура посчитала, что они "осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными". Тогда же в офисе одноименного движения "Открытая Россия" в Москве прошли обыски. Позже в Минюсте заявили, что в России нет филиалов "нежелательной" "Открытой России".

Флажки "Открытой России"

Тем не менее осенью началось давление на представителей региональных отделений движения из-за их предполагаемого сотрудничества с "нежелательной организацией". А в начале декабря на конференцию "Открытой России" пришли не менее двадцати сотрудников полиции и заявили об анонимном звонке с сообщением о собрании представителей "нежелательной организации".

11 декабря Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр интернет-ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. После этого доступ к сайту был заблокирован. Также были заблокированы интернет-ресурсы проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского. Закон о досудебной блокировке интернет-ресурсов "нежелательных организаций" был принят Государственной думой в ноябре.

Полиция после обысков в "Открытой России" в апреле 2017 года

В конце декабря 2017 года коллектив редакции сайта "Открытая Россия" приступил к работе над новым проектом – "МБХ медиа". Этот новый сетевой ресурс принадлежит лично Михаилу Ходорковскому. Такое решение, по словам Ходорковского, было принято, поскольку судебный спор по отмене блокировки сайта может идти почти год, а переходить к иным формам информационного противостояния он будет в случае исчерпания всех возможных методов, предусмотренных "их" законами.

Тем не менее, сайт "МБХ медиа" тоже был заблокирован. Решение об этом принято Генпрокуратурой 20 февраля. По словам главного редактора сайта Вероники Куцылло, причины блокировки сотрудникам издания не сообщили. По ее мнению, это решение является юридически необоснованным:

– Начнем с того, что власти нам никак не объясняли эту блокировку. И даже на мой официальный запрос в Роскомнадзор мы, редакция сайта "МБХ медиа", ответа пока не получили. Нам сообщили только, что наше обращение зарегистрировано, больше ничего. Никаких писем от Роскомнадзора, от Генпрокуратуры или еще от кого бы то ни было накануне блокировки мы не получали. За что конкретно заблокирован сайт, мы не знаем. Знаем только из разных источников, что они мотивируют это некой нашей опять же нежелательностью, что, с моей точки зрения, юридически абсолютно необоснованно. Мы не имеем никакого отношения ни к английским организациям, запрещенным в России, ни даже к российскому движению "Открытая Россия", которое, кстати, не запрещено и не входит ни в какой реестр нежелательных организаций. Его название нигде, ни на каком сайте Минюста не висит. Все это происходит вне рамок правового поля.

– Каковы будут ваши дальнейшие действия?

– Мы, естественно, продолжаем работать и на сайте, потому что народ в России постепенно обучается и уже умеет пользоваться VPN, анонимайзерами и другими методами обхода блокировок. Мы также продолжаем работать на наших аккаунтах в социальных сетях и будем их очень активно развивать.

– Собираетесь ли вы отстаивать незаконность блокировок в судебном порядке?

– Обязательно будем отстаивать и в прокуратуре, и в суде. Понятно, что не слишком велика вероятность того, что они отменят свое решение, но мы, конечно же, будем доказывать его неправомочность.

– Почему именно ресурсы, связанные с именем Михаила Ходорковского, вызывают такое раздражение российских властей? Есть и другие оппозиционно настроенные медиа, но именно на ваши ресурсы почему-то оказывается особенное давление.

Оппозиционная акция "Открытой России" в Чувашии, апрель 2017 года

– У меня готового ответа на этот вопрос нет. Я думаю, это некие личные соображения. И сайт "Открытая Россия" в прошлом, и сайт "МБХ медиа" в настоящем очень много внимания обращают на региональную повестку и вытаскивают такие новости, такие ситуации, которые происходят в регионах, и их очень неприятно видеть федеральной власти. Я знаю по своим источникам, что сайт их действительно почему-то очень сильно раздражал. Не только имя Михаила Борисовича Ходорковского, но и та информация, которую мы даем, – говорит Вероника Куцылло.

Основатель "Открытой России" и "МБХ медиа" Михаил Ходорковский заявил, что блокировка сайта – еще одно свидетельство того, что российские власти окончательно отошли от концепции правового государства:

Михаил Ходорковский

– На мой взгляд, очевидно, что власть воспринимает наши медийные ресурсы достаточно жестко, потому что мы бьем пофамильно и по конкретным высокопоставленным персонам. Например, мы готовили публикацию переписки между сенаторами США и американским казначейством по поводу господина Чайки (генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. – РС) и его включения в санкционные списки. Для меня понятно, что власти пытались предотвратить эту публикацию, что глупо, конечно, потому что она бы в любом случае вышла. Но организации, которая называет себя Генеральной прокуратурой, ум в принципе не свойствен, так что не надо удивляться.

– Есть ли какие-то юридические основания для блокировки "МБХ медиа"?

– Раньше они еще пытались писать какие-то юридические обоснования, но у нас была однозначная позиция по данному вопросу: если есть требование Роскомнадзора убрать ту или иную публикацию, мы это делаем просто потому, что для нас важнее, чтобы ресурс работал. В случае с "МБХ медиа" они даже не обосновывают свои требования, а просто заблокировали, и всё. Для юристов это переход на некий иной уровень психологического восприятия ситуации, потому что любой юрист пытается как-то обосновать свои действия, а они этого даже не пытаются. То есть это уже не юристы. Я не понимаю, что вообще, при смене власти, с ними делать.

– Можно ли предположить, что власти просто хотят, чтобы на время выборов "Открытая Россия" и вы замолчали, не распространяли информацию?

– Я с вами согласен, я полагаю, что им сейчас дали больший карт-бланш, чем обычно, но не надо предполагать, что этот карт-бланш связан именно с выборами. Это вообще карт-бланш, связанный с тем, что Путин окончательно для себя отошел от концепции правового государства. То, что он делает в последнее время, включая Пригожина со всеми его ЧВК (которые по российскому законодательству являются уголовно наказуемым деянием – это наемничество), все эти внезаконные блокировки (хотя, в принципе, они могли бы их сделать по закону), все эти нарушения, связанные с использованием избирательного фонда, – всё это свидетельствует о том, что стремление к правовому государству или хотя бы к ситуации, которую Путин называл "диктатурой закона", сейчас отошло на второй план. Да наплевать, нет закона – и ладно! Это такой следующий переход – самоосознание Путина и его ближайшего окружения себя как преступной группы. Они, похоже, себя в этом качестве не только осознали, но и чувствуют достаточно комфортно. Так что не надо думать, что это касается только выборов. Это будет и после.

– Имеет ли смысл в этом контексте добиваться отмены блокировки в судебном порядке? Вообще каковы будут ваши дальнейшие действия по защите своего медиа?

– Мы, без всякого сомнения, будем заниматься легальными действиями по отмене этих решений. Поскольку система управления в стране в принципе развалена и такой однозначной вертикали не существует, то возможно всякое на этом пути. Потом мы дойдем до Европейского суда по правам человека, если к тому времени Россия еще будет оставаться частью Совета Европы, и постараемся на этом уровне обратить внимание российских властей, что они действуют за пределами собственного законодательства. А параллельно мы будем работать в социальных сетях, поскольку на сегодняшний день социальные сети в значительной степени компенсируют эти блокировочные усилия. Если власть перейдет к блокированию социальных сетей, это будет некая другая реальность, и что делать в этой другой реальности, мы будем думать, – говорит Михаил Ходорковский.