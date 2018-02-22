Минчанка: Начальник ЖЭУ взял меня за шиворот и волок по полу до двери 16 22.02.2018, 23:12

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Жительница Заводского района рассказала о приеме у начальника ЖЭУ.

Минчанка Татьяна утверждает: коммунальщик напал на нее прямо в рабочем кабинете. А вот у начальника ЖЭУ № 3 другая версия — в конфликте виновата сама женщина, она дралась и оскорбляла его. Теперь этим делом занимается милиция.

— Меня до сих пор колотит! Как такое могло произойти на приеме у официального лица? В жизни никто не поднял на меня руку, а начальник ЖЭУ № 3 — поднял, — эмоционально рассказывает tut.by Татьяна, жительница Заводского района Минска.

История конфликта женщины и коммунальщиков началась с того, что 17 февраля квартиру Татьяны залило — прорвало трубу в стояке.

— Авария случилась на пятом этаже, а квартиры затопило до первого. Сразу приехала аварийная служба, через несколько дней пришла комиссия, ушли и не оставили никаких документов. Изначально хотела решить все мирно. Понимаете, начиная с весны прошлого года раз пять обращалась по поводу этой трубы, она протекала, у меня в туалете стояла лужа, но ЖЭС так и не удосужился довести ремонт до конца. В этот раз хотела собрать все документы, получить на руки акт о залитии и обратиться в суд на аварийную службу и ЖЭС.

Свой вопрос Татьяна 21 февраля пошла решить к начальнику ЖЭУ № 3 Павлу Слижу. В среду у него как раз был приемный день.

— Я попросила предоставить мне акт о залитии, он отказался и стал заниматься своими делами, писать какие-то документы. Чтобы привлечь к себе внимание, приподнялась и отодвинула в сторону его бумаги. Начальник сбросил меня со стула, взял за шиворот и волок по полу до двери, — продолжает рассказывать Татьяна. — Секретарь, прибежавшая на шум, видела как я лежала на полу. Не знаю, что она будет теперь рассказывать. Жалею, что не записывала все на видео.

Женщина предоставила редакции 30-минутную диктофонную запись. Запись идет не с самого начала приема у руководителя и больше напоминает монолог Татьяны. Женщина задает вопросы, на которые ей никто не отвечает.

Затем слышен шум, звук, характерные для потасовки, и женский голос: «Павел Валентинович. Он меня сбросил со стула превосходно!». Через несколько минут приехала милиция. Татьяна написала заявление на имя начальника ЖЭУ № 3 с просьбой привлечь его к ответственности.

— Не хочу комментировать. Пришла драться, оскорблять, а потом ищет защиту, — говорит Павел Слиж.

— Вы будете писать заявление в милицию?

— Только привлечение к ответственности. А как? Я должен слушать эти бредни? Извините, мне сегодня, что, ставить тревожную кнопку и обороняться от женщин?

Другой сотрудник ЖЭСа, который хорошо знаком с ситуацией, считает, что это женщина напала на руководителя и вела себя не совсем адекватно.

— Этой женщине сразу говорили, все документы ей, как и полагается по закону, будут предоставлены в письменном виде в положенный срок — в течение 18 дней. Мы все сделали грамотно. Когда она пришла на прием, директор все объяснил, а она напала на него, пыталась расцарапать лицо, бросила в него стул, разбросала документы. Это видело несколько человек: один из жильцов, который находился в кабинете начальника, и другие незаинтересованные люди, пришедшие на прием. Дверь кабинета была приоткрыта, все было видно. А что касается диктофонной записи, так разговор записывался не с первой минуты, кнопка включена с определенного и удобного момента для Татьяны. Начальник ей несколько раз все объяснил, а потом не знал, что с ней делать. Выгнать? Ее попросили выйти, но она продолжала сидеть на стуле, — говорит сотрудник ЖЭСа.

Как стало известно tut.by, участники конфликта написали друг на друга заявление в милицию. Проводится проверка.