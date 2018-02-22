Родители Меланьи Трамп получили гражданство США 9 22.02.2018, 23:16

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Родители первой леди США, уроженцы Словении, получили статус постоянных жителей Соединенных Штатов.

Родители первой леди США Мелании Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили статус постоянных жителей США. Об этом сообщил адвокат семейной пары Майкл Уилдс. От каких-либо дальнейших комментариев он отказался, передает comments.ua.

Заявление адвоката вызвало критику в адрес президента Трампа.

«Почти каждая семья в США связана с иммиграционными программами, которые Трамп хочет убить, в том числе его собственная семья», – заявил, комментируя предоставление грин-карты родителям супруги президента, конгрессмен-демократ Луис Гутьерес.

Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой ныне действующего законодательства воспользовались родители Мелании.

Однако сам хозяин Белого дома заявляет, что нынешние правила приводят к неконтролируемой «цепной миграции», когда один иммигрант может привезти в США на законных основаниях неограниченное количество людей, пользуясь родственными связями. Трамп предлагает давать возможность иммиграции лишь супругам и детям, но не родителям или другим родственникам.

Супруги Кнавс сейчас находятся на пенсии. 73-лений Виктор Кнавс работал на родине шофером и продавцом автомобилей. 71-летняя Амалия Кнавс была лекальщицей на текстильной фабрике.

Мелания Трамп родилась в Словении, в США она жила и работала с 1996 года, а американское гражданство получила только в 2006 году – через год после свадьбы с Дональдом Трампом.