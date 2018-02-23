Главу штаба Навального арестовали на 30 суток за ретвит 23.02.2018, 7:34

Фото: Леонид Волков / Facebook

Леонид Волков направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей.

Руководителя избирательного штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на 30 суток за ретвит. Об этом Волков сообщил в Twitter из зала суда, где судья зачитывал решение.

"Он реально читает в решении, что я организовал митинг на Тверской 28 января тем, что твитнул видео задержания Навального 28 января на Тверской! Осталось дождаться срок (по-прежнему ставлю на 30 суток, иначе зачем это все?)... Арест – 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте", – написал глава штаба.

Он реально читает в решении, что я организовал митинг на Тверской 28 января тем, что твитнул видео задержания Навального 28 января на Тверской!

Осталось дождаться срок (по-прежнему ставлю на 30 суток, иначе зачем это всё?) — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г. Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.

Позже Волков в соцсети попросил "не привыкать" к такому развитию событий.

"Людей нельзя сажать за ретвиты, граждане имеют право митинговать. Не отращивайте броню, не будьте, как судья Суслов... Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять)", – заявил он.

И да, не привыкайте к этому. Людей нельзя сажать за ретвиты, граждане имеют право митинговать. Не отращивайте броню, не будьте как судья Суслов.

Победят правда и искренность. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г. Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять) — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.

"Медиазона" информирует, что судебное заседание проходило в Симоновском райсуде Москвы, вел его судья Дмитрий Суслов.

"Я был в Екатеринбурге, об этом есть масса записей в соцсетях. Я вел митинг в Екатеринбурге, он прошел без задержаний и так далее. Своим твитом я обратил внимание на пост Навального о школьном референдуме, а фраза Навального не содержит призывов выходить на акции. Тем не менее, мне инкриминируется, что этим твитом я организовал митинг в Москве", – сказал Волков.

Волков был задержан 22 февраля в московском аэропорту Шереметьево. Он направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей.

18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы.

25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей". Он пытался обжаловать недопуск к выборам в судах.

28 января в ряде российских городов прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей". По данным "ОВД-Инфо", тогда задержали 350 человек, большинство из них отпустили.

Последний раз Волкова арестовывали 1 декабря 2017 года. Суд в Нижнем Новгороде назначил ему 30 суток административного ареста за организацию в городе несогласованного мероприятия.