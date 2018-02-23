«Путин, ты врешь!»: российский десантник обратился к правителю РФ
- 23.02.2018, 7:56
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Боец элитного подразделения призвал бойкотировать президентские выборы.
Старшина Воздушно-десантных войск ВС РФ Асхаб Алибеков обвинил президента РФ Владимира Путина во лжи и развязывании войн для поднятия своего рейтинга. Он записал видеообращение для хозяина Кремля и разместил его в сети.
По словам Алибекова, на Донбассе и в других местах массово умирают российские молодые солдаты.
«Ты врешь, что в Украине наших солдат нету! Мы там умираем! Травишь наших солдат с украинским народом! Украинские братья – это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди – белорусы? А потом кто? Татары?» – резко обратился он к Путину.
Также он призвал бойкотировать выборы и отметил, что «Путину пора идти домой».