Динара Алимбекова: Когда ушла на последний круг лидером, немного обалдела 23.02.2018, 7:59

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Фото: belta.by

Спортсменка рассказала, какой ценой ей далось олимпийское золото.

Динара Алимбекова в разговоре с корреспондентом "Прессбола" Артемом Фандо поделилась эмоциями после победы женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.

- На своем этапе ты бежала в лидирующей группе. Есть специфика в том, чтобы удерживать преимущество, а не нагонять соперников?

- Это зависит от самочувствия. Сейчас у меня все было хорошо. На первом круге начала догонять девчонок, которые шли впереди, чтобы было полегче. Ведь ветер дул в лицо, и, держась за лидерами, было проще идти по дистанции. О-о-о-ой… Когда я ушла на последний круг лидером, то немного обалдела. А еще почувствовала усталость. Меня обогнала польская спортсменка, а я вдруг поняла, что у меня нет сил даже за ней удержаться. Но делала все, что в моих силах, даже не чувствуя ни рук, ни ног.

- Когда с самого начала этапа ты побежала в темпе лидеров, не волновалась, что можешь не рассчитать силы?

- Да нет. Спокойно приняла эстафету. Знала, что в контактной борьбе мне будет комфортно идти с лидерами — особенно первый и второй круги. Главным было в своем ритме подойти к стрельбе. А подход на трассе в Пхенчхане хороший — со спуском. Однако в индивидуальной гонке, когда приближалась к рубежу, мне немного не хватало дыхания, потому что быстро восстанавливалась. Поэтому в этот раз решила, что надо подъезжать к стрельбищу в высоком темпе, в котором и проводила пристрелку.