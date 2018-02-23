Работа по-белорусски: разгрузила пять тонн за $40 в месяц 2 23.02.2018, 8:06

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Как выживают люди в Витебской области.

Съемочная группа «Белсата» отправилась в Шарковщину. Шарковщинский район считается самым проблемным в стране: из года в год он занимает то последнее, то предпоследнее место по показателю средних заработков. Каждый из жителей ищет свои пути выживания.

У героини сюжета Елены, работающей в кочегарке местного магазина, за год изменилась зарплата: теперь она получает не Br 94 в месяц, а Br 86. При этом женщина выполняет тяжелую работу, например, разгружает дрова или брикет. В этом году Елена одна разгрузила более 5 тонн топлива.

Другие жители Шарковщины делятся опытом выживания в условиях безработицы.

Игорь – учитель истории, но чтобы прокормить семью, он бросил работу и уехал на заработки в Москву. Пробыв там 4 года, мужчина переехал в Минск и устроился водителем такси, а еще через 2 года вернулся в Шарковщину. Сейчас он преподает на полставки ребенку на индивидуальном обучении.

Елена работает кочегаром в местном магазине за 86 рублей в месяц. Фото belsat.eu

Еще один житель этой местности – Язэп. Он отдал 19 лет сельской школе, но ее закрыли из-за нехватки учеников. Теперь Язэп вместе с женой работает социальным работником и к тому же владеет большим домашним хозяйством, которое помогает семье выживать.

«Кто хочет жить на селе, тот сможет, но надо много работать», – утверждает Язэп.