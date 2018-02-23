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Видеохит: Молодые белорусы исполнили национальные танцы под Майкла Джексона

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  • 23.02.2018, 8:13

Наша танцевальная культура не знает границ.

Увлеченные традиционными белорусскими танцами молодые из Гомеля показали на видео, что наша танцевальная культура хорошо ложится даже на песни знаменитого поп-певца Майкла Джексона, пишет «Новы Час».

- Это была полная импровизация, которую мы выполнили с Еленой Егеревой на основе характерных движений белорусских танцев, - поделился руководитель Школы традиционного танца в Гомеле Дмитрий Тарасов. - В целом там были четыре народных танца, которые шли в произвольном порядке - Краковяк, Гречаник, Ночка и Базар. Таким образом мы показали группе, что даже современная музыка никуда не ушла от первоначальных народных ритмов. Инструменты могут быть какими угодно, исполнители могут петь все что угодно, а ритмы остаются ритмами.

Поэтому даже танцуя под современные композиции, можно оставаться традиционными белорусами, получая при этом удовольствие и выглядеть более чем достойно.

Школа традиционного танца в Гомеле существует уже три года. Первоначально она образовалась и действовала на базе Гомельского филиала Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций.

Под своей крышей, школа собрала людей разных профессий, но с общим интересом - танцевальной традицией Беларуси. Здесь изучают и восстанавливают настоящие танцы реальных деревень, а не хореографические постановки. Благо, материалов, собранных в этнографических экспедициях работниками музея за 40 лет, накопилось достаточно.

Кроме этого, завсегдатаи школы сами регулярно участвуют в обрядах, этнографических экспедициях и народных гуляниях, поэтому перенимают традицию от непосредственных ее носителей.

В 2017 году участники школы стали финалистами 2-х областных и одного республиканского конкурса исполнителей народных танцев, чем подтвердили высокий уровень изучения материала.


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