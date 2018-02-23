Минобразования: Попасть в гимназию можно будет только одним способом 4 23.02.2018, 8:30

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Окончательное решение будет принимать администрация школы.

В министерстве образования Беларуси активно работают над изменениями в Кодексе об образовании, связанными с отменой экзаменов в 5-й класс. Однако большинство родителей продолжает волновать вопрос, как все-таки попасть в гимназию не по прописке сейчас, по новым правилам.

На данный вопрос корреспондента interfax.by в министерстве образования ответили кратко: "При наличии свободных мест".

Другими словами, скорее всего окончательное решение о принятии того или иного ребенка в класс будет за администрацией школы.

Что же касается еще одного насущного для родителей вопроса, о возможности отдавать младших детей в те школы, где уже учатся старшие, то в министерстве образования заверили, что школы и гимназии и далее "того же принципа будут стараться придерживаться".

Также в министерстве образования рассказали, что активно работают над обещанными ранее нововведениями в Кодекс, а после завершения работы заявят о ее результатах.