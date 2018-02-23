Эксперт: Для Беларуси характерна крупная, укрытая, системная коррупция 7 23.02.2018, 8:40

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За годы правления Лукашенко был выращен настоящий «спрут» государственной коррупции.

Беларусь якобы «улучшила» свои показатели по индексу восприятия коррупции. Но не потому, что ее побеждают, а потому, что надежно скрывают, говорится в репортаже «Белсата».

На бытовом уровне белорусы обычно не дают взятки милиционерам или, например, врачам, как в соседних Украине или России, отмечает руководитель проекта «Цена Правительства» Владимир Ковалкин. Но на высшем уровне иная ситуация.

«Для Беларуси характерна крупная, укрытая, системная коррупция, которая касается высших должностных лиц во время распределения бюджетных средств, госзакупки, приватизации, выделения земли. В этих случаях коррупция в Беларуси достаточно высокая, она системная и она скрытая», – говорит Ковалкин.

В прошлом году эксперты Исследовательского центра ИПМ провели основательный опрос бизнесменов, из которого следует, что наиболее коррумпированные чиновники отвечают за санитарный и пожарный надзор, государственные заказы и тендеры и разного рода сертификации.

Коррупция в белорусских регионах распределяется не одинаково. Самой коррумпированным регионом эксперты называют Слоним. Тренд в последние годы такой: коррупция распределяется на двух уровнях. В высших эшелонах власти, а также на уровне местных исполкомов.

Еще один момент, на который обращают внимание наблюдатели: с учетом официальных зарплат и факта, что через несколько лет тебе простят взяточничество, чиновники выбирают заработать быстро, отсидеть несколько лет и вернуться в управленческую обойму, например, на должность директора слабого сельхозпредприятия. Такой вот белорусский вариант первичного накопления капитала.