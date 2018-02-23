США подготовили крупнейший пакет санкций против КНДР 23.02.2018, 9:16

О нем будет объявлено в течение ближайших суток.

Как сообщает агентство Reuters, президент США Дональд Трамп планирует выступить на конференции консерваторов и объявить о новых ограничениях в отношении КНДР. Собеседник агентства в Белом доме заявил, что «это будет крупнейший пакет санкций против северокорейского режима». При этом он не стал уточнять, что именно намерен предпринять Вашингтон.

Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил с рядом жестких заявлений в отношении КНДР. «Мы противостоим кровавым диктатурам. И мы продолжим действовать жестко, пока Северная Корея не перестанет угрожать нам и нашим союзникам и не откажется от ядерного оружия раз и навсегда», — добавил Пенс.

Также накануне постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли во время выступления в университете Чикаго заявила, что санкции против КНДР играют большую роль, потому что нехватка денег мешает Пхеньяну проводить новые ракетные испытания. «Именно санкции вынудили режим Ким Чен Ына договориться с Южной Кореей по поводу участия в Олимпиаде. Отправка в Пхенчхан артистов — жест отчаяния, а не повод для национальной гордости», — сказала Хэйли.