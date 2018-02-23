Как «Газпром» богатеет за счет белорусов 23.02.2018, 9:19

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Власти сохраняют зависимость страны от российской «газовой иглы».

Беларусь в 2017 году была в «газовом тренде» и, как и большинство европейских стран, нарастила импорт и потребление «газпромовского» газа, пишет «Завтра твоей страны».

Объемы поставок в 2017 году выросли на 2% и составили 19,014 млрд куб.метров.

Согласно данным отчета «Газпрома», в прошлом году Беларусь заняла четвертое в мире по импорту российского газа. Впереди нее оказались Германия, Турция и Италия.

В прошлом году «Газпром» продолжил наращивать объемы экспорта, пытаясь компенсировать таким образом падение цен на газ.

На рынки бывших советских республик было поставлено 33, 648 млрд куб. метров, тогда как годом ранее – 31,449 млрд. кубометров. Поставки в Восточную и Западную Европу за год выросли со 178,279 млрд до 192, 244 млрд кубов. Импорт увеличили также Германия, Турция, Франция, Польша, Австрия, Венгрия, Чехия и другие страны. Из крупных покупателей снизились поставки в Италию и Великобританию.

Беларусь стала единственной страной из бывшего СССР, которая входит в топ-10 крупнейших покупателей российского газа. Вслед за ней размещаются Казахстан (3,038 млрд куб.м.) и Молдова (2,712 млрд куб.м.).

Украина, после 2014 года резко сократившая импорт российского газа, купила у «Газпрома» на этот раз 2,427 млрд. кубометров «голубого топлива». Этот показатель несколько выше, чем был в 2016 году (2,390 млрд куб.м.).

Также несколько вырос объем поставок российского газа в Литву, которая, как и Украина, пытается уйти от газовой зависимости от Москвы. В 2017 году литовские покупатели приобрели 1,407 млрд куб.м., тогда как в 2016 году – 0,882 млрд кубов.

Осенью 2017 года на основании контракта между «Газпром экспортом» и госкомпанией SOCAR возобновились поставки российского газа в Азербайджан.

Топ-10 крупнейших импортеров российского газа в 2017 году