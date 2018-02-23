«Оскар-2018»: появились новые имена тех, кто выйдет на сцену 23.02.2018, 9:13

Список имен звезд, которые будут вручать награду, увеличился.

На днях были объявлены актеры, которые будут вручать «Оскар». Теперь стали известны еще некоторые организационные подробности. Теперь к уже объявленному списку добавились еще некоторые имена, пишет segodnya.ua.

Звезды, которые поднимутся на сцену в ходе церемонии «Оскар», чтобы вручить награды своим коллегам, включает следующие имена:

Галь Гадот

Марк Хэмилл

Арми Хаммер

Оскар Айзек

Лин-Мануэль Миранда

Джина Родригес

Уэс Стади

Келли Мари Трэн

Зендая