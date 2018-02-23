«Оскар-2018»: появились новые имена тех, кто выйдет на сцену
- 23.02.2018, 9:13
Список имен звезд, которые будут вручать награду, увеличился.
На днях были объявлены актеры, которые будут вручать «Оскар». Теперь стали известны еще некоторые организационные подробности. Теперь к уже объявленному списку добавились еще некоторые имена, пишет segodnya.ua.
Звезды, которые поднимутся на сцену в ходе церемонии «Оскар», чтобы вручить награды своим коллегам, включает следующие имена:
Галь Гадот
Марк Хэмилл
Арми Хаммер
Оскар Айзек
Лин-Мануэль Миранда
Джина Родригес
Уэс Стади
Келли Мари Трэн
Зендая