Как фрилансеры районного судью премии лишили 2 23.02.2018, 13:19

2,705

Андрей Толчин (слева) и Константин Жуковский

Фото: БАЖ

В работе судьи Руслана Царука выявили нарушения.

Гомельские журналисты-фрилансеры, Константин Жуковский и Андрей Толчин добились лишения премии судьи суда Светлогорского района Руслана Царука, сообщает «Гомельская весна».

Об этом в их адрес сообщил председатель районного суда Сергей Багинский - «с учетом выявленных нарушений, 20 февраля в Гомельский областной суд направлено представление о принятии мер реагирования к судье Царук Р.В. связанное с лишением премии».

Напомним, фрилансеры вели активные репортажи о проблемах строительства так называемого «китайского завода» в деревне Якимова Слобода под Светлогорском. Районный суд наказал каждого максимальными санкциями, выписав по 50 базовых величин (1 225) рублей штрафа. Репортажи журналистов суд расценил как «незаконное изготовление продукции СМИ».

По словам фрилансеров, когда они пожаловались в областной суд, судья Царук заявил о неправильной уплаченной пошлине – они уплатили госпошлину как того и требует закон по месту совершения юридически значимого действия, а районный судья посчитал, что ее необходимо уплачивать в доход районного бюджета.

«Судья не принял наши госпошлины, по этой причине отказался направить жалобы в Гомельский областной суд. Он потребовал уплаты пошлины в районный бюджет, что мы расценили как создание препятствий при обжаловании судебных постановлений и обжаловали эти действия председателю областного суда», - рассказал фрилансер Жуковский.

Сегодня также стало известно о снижении Гомельским областным судом в два раза суммы штрафа, которую Константину Жуковскому за журналистскую деятельность 18 января «выписал» районный суд в Буда-Кошелево.

«18 января судья Владимир Прокопенко, рассматривая административное дело по двум эпизодам, выписал мне по 30 базовых (1 479) руб. по каждому эпизоду в отдельности, сегодня стало известно, что судья Гомельского областного суда Николай Бакунов снизил размер присужденного штрафа наполовину (735) руб., признав действия районного судьи о наложении взыскания путем частичного сложения незаконными», - заявил К. Жуковский.

Помощь фрилансерам в обжаловании судебных постановлений, связанных с «незаконным изготовлением и распространением продукции СМИ» (ч.2 статья 22.9 КоАП) оказывает правовая служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).