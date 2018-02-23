В Минск начнет летать финская авиакомпания Finnair 3 23.02.2018, 13:38

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Вылеты из Хельсинки запланированы на 9:45, вылеты из Минска — на 11:45.

Авиакомпания Finnair начнет летать из Минска в Хельсинки. Как сообщает сайт vandrouki.by, уже существует расписание рейсов.

Вылеты из Хельсинки запланированы на 9:45, вылеты из Минска — на 11:45.

Рейсы из Хельсинки будут отправляться в 9:45 с прибытием в Национальный аэропорт «Минск» в 11:00, обратный рейс – в 11:45 с прибытием в 13:00 в аэропорт «Хельсинки-Вантаа». Общее время в пути составит один час 15 минут.

В Хельсинки уже давно летает авиакомпания «Белавиа»: по понедельникам, средам и пятницам. Билет Finnair будет немного дешевле «Белавиа». У финнов полет в одну сторону стоит от 158 до 330 евро. Билет в эконом-класс «Белавиа» вместе со сбором стоит 528,28 рублей, а это 227 евро по сегодняшнему курсу.